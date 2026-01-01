Maternidad de Lima presentó a los primeros bebés peruanos nacidos en 2026

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Maternidad de Lima presentó a los primeros bebés nacidos en las primeras horas del año 2026. En declaraciones para Exitosa, su director general, Félix Ayala, indicó que uno de los casos más destacados fue el de una madre que recibió fertilización in vitro.

Nació gracias a fertilización in vitro

Un ambiente de alegría y emoción se generó este 1 de enero tras la llegada al mundo de un grupo de bebés en la Maternidad de Lima, en esta oportunidad fueron presentados tres recién nacidos quienes eran esperados con ansías por sus padres.

Al respecto, Félix Ayala, director general de la Maternidad de Lima, brindó mayores detalles sobre la cantidad de neonatos que nacieron durante las primeras horas del inicio de este 2026.

"En estas primeras horas han nacido 12 partos de los cuales los primeros bebés bicentenarios son a las 00:14 a.m. una señora que estaba en tratamiento por fertilización in vitro obtenemos a una recién nacida llamada Mara, saludable, con su lactancia inclusiva", manifestó la autoridad.

La madre de la pequeña, Sally Prudencio y el padre, Juan Carlos Castro, se mostraron contentos por su nacimiento. "Contenta, emocionada, feliz de comenzar el año con mi hija en brazos, no pensé lograr ser madre, fue mi tercera inseminación", sostuvo la progenitora.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | La Maternidad de Lima presentó a los primeros bebés nacidos en las primeras horas del año 2026. En declaraciones para Exitosa, su director general, Félix Ayala, indicó que uno de los casos más destacados fue el de una madre que recibió fertilización in...

La historia de Kaleth Smith

Dentro de este grupo de bebés que nacieron en la Maternidad de Lima, el segundo en llegar al mundo se llama Kaleth Smit. El nacimiento del bebé se suscitó días de la fecha programada y sus padres, una pareja proveniente de Iquitos, se mostraron felices y sorprendidos.

Nació con 3 mil 500 gramos a las 00: 24 a.m., sus progenitores Claudia Cristina Luque Peña y Waldir Vásquez Peña dialogaron exclusiva con Exitosa sobre el nacimiento de su hijo.

"Me siento muy feliz muy emocionada también y un poco desvelada también, pero ya nació él. Todo feliz, tranquilo (...) como le dije a mi pareja casi me deja loca, pero bueno pasó todo eso y aquí estoy gracias a Dios", manifestó su madre de 18 años.

Por su parte, el padre consideró que es una "sorpresa bonita" la llegada de su bebé, la cual estaba prevista a darse el 7 de enero. "Me siento contento de tener a mi bebé sano y salvo", añadió.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Desde la maternidad de Lima, Exitosa pudo conocer la historia de Kaleth Smit, un bebé que nació en los primeros minutos del año 2026. Sus padres, una pareja proveniente de Iquitos, se mostraron felices y sorprendidos por el nacimiento del pequeño días...

El caso de Kendra Cataleya

Una tercera bebé llamada Kendra Cataleya nació a los 25 minutos de iniciado este 2026. El padre llamado Fredy, mostró su felicidad por convertirse en padre primerizo.

"Feliz, orgulloso. Agradecer primeramente a Dios por la bendición de poner tener a nuestra hija sanita y salva. En realidad agradecer a la obstetra, a los técnicos de enfermería por atendernos de la mejor manera", sostuvo.

Es así como, tres bebés nacieron hoy 1 de enero en la Maternidad de Lima generando felicidad en sus padres. En esta oportunidad se conoció la historia de cada uno de ellos.