"Juntas Llegamos Más Lejos 2026": iniciará la convocatoría en abril para becar a más de 1,000 mujeres que quieran aprender a conducir

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Aprender a conducir puede cambiar una vida. Hoy, también puede cambiar miles. Con ese objetivo, inDrive anuncia el inicio de la convocatoria 2026 de su programa "Juntas Llegamos Más Lejos" programada para la quincena de abril, que becará este año a más de 1,100 mujeres para acceder a formación, licencias de conducir y oportunidades reales de generación de ingresos.

"Creemos que la transformación ocurre cuando más mujeres pueden elegir cómo moverse y generar ingresos. Perú fue el punto de partida de 'Juntas Llegamos Más Lejos', y los resultados de 2025 hoy nos permiten fortalecer el programa, ampliar nuestra red de aliados —incluyendo escuelas de conducción, actores financieros y empresas del sector— y escalar en Latinoamérica", señaló Paola Cotrina, gerente de comunicaciones de inDrive Perú y Ecuador.

En un contexto donde menos del 5% de conductores en transporte terrestre son mujeres, la iniciativa busca enfrentar barreras estructurales como los altos costos de formación, la falta de redes de apoyo y los desafíos de seguridad que limitan su participación en el sector.

La nueva edición del programa llega tras resultados contundentes: más de 19 mil mujeres postulantes en el 2025, de las cuales, el 50% logró obtener su licencia de conducir y más del 80% fortaleció su confianza con cursos de psicología de la conducción. Sin embargo, el reto continúa, ya que actualmente solo un pequeño porcentaje logra convertir esa habilidad en ingresos sostenibles, lo que implica ampliar el acceso a oportunidades dentro del ecosistema de movilidad.

De aprender a conducir a generar ingresos

Para 2026, el programa apuesta por un enfoque integral que facilita el acceso a la formación hasta su conexión con oportunidades de generación de ingreso, integrándolas progresivamente al ecosistema de movilidad.

Las seleccionadas podrán acceder a:

Formación teórica gratuita y formación práctica con apoyo financiero total y parcial (sujeto a evaluación del postulante)

Acompañamiento y mentoría

Acceso a herramientas digitales y contenido gratuito

Oportunidades de ingresos a través de la plataforma

Soluciones financieras inclusivas, incluso sin historial crediticio

Movilidad con impacto social

"Juntas Llegamos Más Lejos" forma parte de la visión de inDrive de construir una movilidad más inclusiva, donde las mujeres puedan elegir, moverse y generar ingresos en sus propios términos.

La iniciativa también incorpora tecnología con enfoque en seguridad, brindando mayor control, transparencia y confianza en cada viaje.

La convocatoria ya se encuentra abierta y está dirigida a mujeres que deseen aprender a conducir y explorar nuevas oportunidades de generación de ingresos a través de la movilidad. Para más información, ingresar al siguiente enlace.