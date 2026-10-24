Corte de agua HOY en Lima: ¿cuáles son las zonas afectadas y horarios este 24 de octubre?

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, anunció que habrá un nuevo corte temporal del servicio de agua potable en algunos distritos de Lima. Revisa cuáles son las zonas exactas y horarios en que se ejecutará la medida.

Sedapal anuncia corte de agua hoy, 24 de octubre

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima precisó que el corte programado para este sábado responde a trabajos de mantenimiento y la mejora de las redes encargadas de distribuir el recurso hídrico a distintos puntos de la capital.

En ese marco, recuerda que el corte de agua no será en un distrito en su totalidad, sino en determinadas zonas como manzanas, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos, así como en horarios específicos dependiendo de la intervención a realizar.

Sedapal aconseja a sus usuarios tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios y revisar el cronograma oficial donde se detallan las áreas afectadas en Lima.

¿En qué distritos de Lima será el corte de agua?

Para conocer a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas este sábado 24 de octubre:

En Lurín

Desde las 11:18 a. m. hasta las 4:00 p. m. en asoc. Prol. Jahuay. Cuadrante: calle Las Águilas, calle Mayorca, av. Bahamas, jr. Margarita.

En Puente Piedra

Desde las 10:30 a. m. hasta las 3:30 p. m. en asoc. de Prop. Casa Huerta San Pedro. Afecta a los sectores 361, 366, 367, 382, 383.

Sectores afectados en Ventanilla

Desde las 12 m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. 4 Suyos, A. H. Balnearios I, II, III, V, A. H. Cerro Cachito, A. H. Inca Wasi, A. H. Pesquero I, II, III, V, A. H. Kawachi.

Corte de agua en Carabayllo

Programación de corte de agua.

En Villa El Salvador

Desde las 7:11 a. m. hasta las 4:00 p. m. en A. H. sector Max. Uhle. Cuadrante: av. Las Lomas, av. Separadora Industrial, av. María Reiche, av. Revolución.

Uhle. Cuadrante: av. Las Lomas, av. Separadora Industrial, av. María Reiche, av. Revolución. Desde las 10:41 a. m. hasta las 5:00 p. m. en Cercado. Afecta a los sectores 305, 311, 317, 330.

En Cieneguilla

Desde las 6:20 a. m. hasta las 10:20 p. m. en P.J. Tambo Viejo zona F.

En Comas

Desde las 12:33 p. m. hasta las 8:00 p. m. en P. J. La Libertad.

Así que recuerda que al menos siete distritos de Lima se verán afectados por el corte temporal del servicio de agua potable programado para el sábado 24 de octubre, según Sedapal.