Sporting Cristal y Alianza Lima se juegan más que tres puntos

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima el 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, en un partido de la fecha 14 del Clausura. Cristal encabeza el Clausura gracias a sus goles a favor: comparte 22 puntos y una diferencia de +11 con Deportivo Garcilaso, pero ha marcado tres tantos más. Alianza Lima busca acercarse a la cabeza del torneo corto mientras conserva el primer lugar en la clasificación acumulada. El encuentro entre Cristal y Alianza Lima forma parte del calendario del Clausura, mientras la Copa Sudamericana sigue sus propias fechas y también tiene presencia en las apuestas deportivas, dentro del apartado Copa Sudamericana 1xbet dedicado al torneo continental. Antes del enfrentamiento, los partidos pendientes todavía pueden modificar las distancias entre los principales aspirantes al título.

Cuatro punteros y varios perseguidores

Tras la jornada 11, Sporting Cristal suma 22 puntos y comparte esa cifra con Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo. Universitario aparece apenas uno por detrás, con 21. Alianza Lima acumula 19 y sigue dentro de la pelea, aunque necesita aprovechar las fechas previas al enfrentamiento.

El cruce también enfrenta dos registros interesantes. Cristal ha ganado sus cinco partidos como local en el Clausura, con 15 goles a favor y apenas dos en contra. Alianza Lima no ha perdido en sus cinco visitas ligueras: consiguió una victoria y cuatro empates. Los números muestran la eficacia de Cristal en casa y la capacidad de Alianza para sumar puntos fuera de ella.

Los últimos marcadores muestran por qué nadie tiene margen para relajarse. Cristal venció 1-0 a UTC como visitante y Alianza superó 2-1 a Cusco FC. Universitario, en cambio, igualó 2-2 frente a Melgar. Esos resultados modificaron las posiciones, pero no separaron de manera definitiva a ningún candidato. En once partidos, Cristal ha marcado 21 goles y recibido diez. Garcilaso tiene la misma diferencia de +11, aunque suma 18 tantos a favor. Esa diferencia ofensiva mantiene a Cristal por delante en la clasificación.

La diferencia entre dos clasificaciones

La tabla del Clausura mide solo la segunda parte de la temporada. El acumulado reúne los puntos de la campaña completa. Por eso, el líder de una clasificación puede estar lejos de la cabeza en la otra.

Equipo Clausura, puntos Acumulado, puntos Sporting Cristal 22 41 Deportivo Garcilaso 22 48 Alianza Atlético 22 43 Sport Huancayo 22 38 Universitario 21 50 Alianza Lima 19 59

La evolución del campeonato también puede consultarse en el registro estadístico de la temporada, que recoge los resultados del Clausura y la clasificación acumulada.

Son cifras registradas tras la undécima jornada. Alianza mantiene nueve puntos de ventaja sobre Universitario en el acumulado. En el Clausura, ocho equipos se encuentran entre los 19 y los 22 puntos, aunque la tabla anterior muestra solo a seis de ellos. Una victoria ante Cristal afectaría directamente esa segunda carrera.

En las apuestas futbolísticas, el rendimiento de Cristal como local y los resultados de Alianza como visitante aportan información relevante para analizar el encuentro. La frecuencia de empates del equipo visitante también ofrece una referencia para los mercados relacionados con el resultado final.

El calendario deja poco espacio

Antes del cruce, Cristal debe visitar a Cusco FC el 24 de octubre, mientras Alianza jugará fuera contra CD Moquegua el 25. Universitario también jugará de local en esa jornada. Esos encuentros no se han disputado y pueden modificar las distancias antes del enfrentamiento principal. La programación oficial sitúa el enfrentamiento entre Cristal y Alianza en la fecha 14, con otros partidos capaces de mover la punta.

Luego llegará una secuencia igualmente relevante:

Sporting Cristal recibirá a FC Cajamarca y después visitará a ADT

Alianza Lima jugará ante Cienciano y posteriormente viajará para enfrentar a Los Chankas

Universitario visitará a Atlético Grau y luego recibirá a CD Moquegua

Las fechas de estas jornadas todavía pueden ajustarse. Las apuestas relacionadas con el total de goles y el resultado toman como referencia las alineaciones confirmadas. Una ausencia en defensa o un cambio en el ataque pueden modificar las valoraciones previas según el perfil de los sustitutos.

Un duelo importante, no una sentencia

El encuentro puede modificar la lucha del Clausura, pero también dependerá de lo que hagan Garcilaso, Alianza Atlético, Huancayo y Universitario. Si Cristal gana, dejará atrás a un rival directo; si triunfa Alianza, la distancia entre ambos se reducirá. Un empate mantendría abierta la discusión.

Las apuestas deportivas incluyen mercados de ganador, goles y resultados combinados. La cercanía entre los aspirantes al Clausura también obliga a seguir sus demás encuentros: el resultado de Cristal y Alianza Lima será importante, pero no resolverá por sí solo la lucha por el primer puesto.