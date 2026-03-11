Prestamype impulsa los negocios de Piura con préstamos de S/50 mil

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En Piura, emprender no es solo abrir un negocio: es levantarse temprano pese al calor, es apostar por la tierra, por el barrio y por la familia. Es el restaurante que empezó en casa y hoy llena mesas, la ferretería que creció atendiendo a los vecinos, la tienda que sueña con abrir una segunda sede. Pero todo negocio, por más empuje que tenga, necesita algo clave para seguir avanzando: capital.

María, comerciante piurana del rubro de abarrotes, sabía que la temporada alta estaba por empezar, pero no contaba con el capital suficiente para abastecer su tienda con más productos. Los bancos tradicionales le pedían requisitos difíciles y el tiempo corría. Fue entonces cuando encontró una alternativa pensada para emprendedores como ella: un préstamo para capital de trabajo con evaluación clara, montos acordes a su necesidad y asesoría personalizada, incluso de manera presencial para quienes prefieren resolver sus dudas cara a cara.

Historias como la suya se repiten en Piura. Porque crecer no debería depender solo del esfuerzo, sino también de tener acceso a soluciones financieras prácticas y confiables. Por eso, Prestamype, fintech peruana con más de 8 años de experiencia y presencia física en la región de Piura, ofrece el préstamo para capital de trabajo, diseñado para que micro y pequeños empresarios puedan invertir en mercadería, mejorar su local, contratar personal o expandirse sin frenar su ritmo de crecimiento.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Si acabas de iniciar tu negocio o necesitas liquidez para hacerlo crecer, el préstamo para capital de trabajo de Prestamype puede ayudarte. Ofrece montos altos, pagos a tu medida y procesos simples, con mayor flexibilidad que la banca tradicional.

Además, estar en Infocorp o no tener historial crediticio no te descarta automáticamente, ya que la evaluación considera otros factores. Descubre más aquí.

Estos son algunos de sus principales beneficios:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

No dejes que el crecimiento de tu negocio se detenga por falta de capital. Da el siguiente paso hoy mismo y recibe asesoría personalizada reservando una cita presencial en nuestra oficina de Piura, ubicada en Calle Libertad #777, Edificio Sudamérica - Piura.

Te atendemos de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:30 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Un asesor evaluará tu caso y te orientará para que impulses tu negocio con el respaldo que necesitas.

Requisitos para acceder al préstamo

Con Prestamype puedes acceder al capital que tu negocio necesita para seguir creciendo y aprovechar nuevas oportunidades. Para precalificar al préstamo para capital de trabajo, solo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía en Piura .

. Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Hacer crecer tu negocio puede empezar con una conversación. Agenda tu cita presencial en nuestra oficina de Piura (Calle Libertad #777, Edificio Sudamérica - Piura) y recibe una evaluación personalizada para dar el siguiente paso en la expansión de tu emprendimiento.