Universidad Señor de Sipán capacitó a más de 600 gestores educativos en Lima, Piura y Lambayeque

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

La Universidad Señor de Sipán (USS) capacitó a más de 600 directores, promotores y líderes de instituciones educativas de Lima, Piura y Lambayeque durante el Encuentro de Gestores Educativos (EGE), una jornada académica que fortaleció competencias de gestión y liderazgo frente a los desafíos de la educación y la transformación digital.

El evento se realizó el 15 de mayo en Lima, el 20 en Piura y el 27 en Chiclayo, consolidándose como un importante espacio de actualización para docentes y gestores educativos del país.

La conferencia magistral estuvo a cargo de la especialista internacional Paola Paico Villanueva, quien presentó la ponencia "Liderazgo directivo: gestionando las escuelas con estrategIA". Durante su participación, destacó la importancia de incorporar herramientas digitales e inteligencia artificial como aliados estratégicos para optimizar la gestión escolar, fortalecer los procesos de enseñanza y responder a las nuevas demandas de la educación contemporánea.

"El encuentro representa una valiosa oportunidad para fortalecer el trabajo articulado entre la universidad y las instituciones educativas. Desde la USS continuaremos impulsando espacios de capacitación y actualización en beneficio de los docentes y líderes educativos del país", señaló el rector de la USS, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, quien además anunció que próximamente el EGE llegará a la ciudad de Trujillo, reafirmando el compromiso institucional de descentralizar espacios académicos que contribuyan al fortalecimiento de la calidad educativa.

Con iniciativas como el Encuentro de Gestores Educativos, la Universidad Señor de Sipán consolida su liderazgo académico y su compromiso con la innovación, la formación continua y el fortalecimiento de la educación en el país, promoviendo espacios que conectan tecnología, liderazgo y transformación educativa.