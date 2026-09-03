Comisión de Energía y Minas: Guillermo Shinno solicita acudir al Congreso para exponer política de su sector

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, solicitó a la presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, Yenifer Paredes, que se considere la participación de su sector en una próxima sesión ordinaria del grupo de trabajo parlamentario.

Propuesta de fecha y contexto sobre la formalización minera

El pedido formal del Ejecutivo busca abrir un espacio de debate técnico e institucional en el Parlamento sobre los principales proyectos y medidas regulatorias del sector energético. La iniciativa se da en un contexto clave marcado por las discusiones sobre el ordenamiento de la minería artesanal a nivel nacional.

Entre los temas de mayor expectativa institucional figura el futuro marco legal para la pequeña minería, un asunto sobre el cual la cartera ha mostrado apertura para evaluar los plazos técnicos. El 26 de agosto, Shinno no descartó una posible ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) más allá del 31 de diciembre.

Respecto a este tema socioambiental, el funcionario precisó los alcances y restricciones que tendría una eventual prórroga para los administrados que cumplen con los requisitos. "No es que se amplíe para el 100% a todos, sino a aquellos que tienen avanzado su proceso de formalización", exclamó en aquella oportunidad el ministro de Energía y Minas.

Articulación entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados

La solicitud se oficializó mediante los canales documentarios formales del Ministerio de Energía y Minas para su tramitación inmediata en la agenda parlamentaria. A través del Oficio N.° 446-2026-MINEM/DM, fechado el 2 de septiembre, Shinno propuso que la presentación se realice, de ser posible, el martes 15 de septiembre, con el objetivo de exponer ante la comisión la política general del Sector Energía y Minas.

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El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, solicita acudir a la comisión del Congreso el próximo martes 15 de setiembre, para exponer la política general del sector



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El representante de la cartera ministerial remarcó la necesidad de mantener un diálogo fluido entre los poderes del Estado para dar viabilidad a las iniciativas normativas vigentes. El titular del MINEM señaló que considera importante generar un espacio de articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, a fin de dar a conocer los objetivos de la actual gestión respecto de los principales asuntos que se encuentran bajo responsabilidad de su cartera.

La propuesta formal queda ahora supeditada a la programación oficial de las sesiones legislativas para coordinar la logística institucional correspondiente. En ese sentido, Shinno pidió a la presidenta de la comisión evaluar la viabilidad de incorporar su participación en la agenda de la sesión propuesta y comunicarle la decisión para coordinar los detalles de la presentación.

En ese sentido, Guillermo Shinno busca exponer las prioridades estratégicas de su despacho y coordinar aspectos clave de la legislación minero-energética de cara al periodo de sesiones programado en el Congreso.