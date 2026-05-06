Sunedu lanza carné universitario con imagen de CELEBRE personaje: ¿Ya tienes el tuyo?

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este nuevo carné universitario fue anunciado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el cual rinde un homenaje especial al Papa León XIV. Este diseño tiene el propósito de reconocer la trayectoria de Robert Prevost y su impacto en la educación del Perú.

Trayectoria y vínculo de León XIV con el norte peruano

El actual Sumo Pontífice mantiene una conexión histórica con el territorio nacional que se remonta a 1985, cuando inició su labor como misionero agustino en Chulucanas. Su trabajo en Piura permitió fortalecer los lazos con las comunidades juveniles y académicas de toda la zona norte.

Antes de ser electo como León XIV en 2025, se desempeño como obispo de la Diócesis de Chiclayo. En este tiempo, mantuvo un liderazgo fundamental para la Iglesia Católica, que le ayudó a ascender a cargos de gran responsabilidad en el Vaticano.

La labor del entonces Obispo fue destacada.

En el sector educativo, logró el cargo de Gran Canciller de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). Según la Sunedu, esta designación en el carné busca inspirar a los universitarios mediante una formación integral basada en la responsabilidad social y el servicio.

La figura de León XIV marca un hito sin precedentes al ser un líder religioso con nacionalidad peruana. Por ello, el documento destaca la evolución que tuvo desde las parroquias rurales de Piura hasta convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Costo y procedimiento para obtener el carné

El procedimiento para acceder al documento es que, los estudiantes deben encontrarse correctamente matriculados en sus instituciones educativas superiores. Las universidades son las únicas entidades encargadas de gestionar la solicitud ante la Sunedu, mediante el Sistema de Información Universitaria (SIU) de manera digital.

El costo de emisión es de S/17.70, la cual se debe cancelar en la casa de estudio. Culminado el registro y el pago, la Sunedu garantiza la entrega del carné universitario en un plazo de seis días hábiles para su distribución.

Mediante el carné, el posible el acceso al medio pasaje en el transporte público. Según la Ley 26271, los alumnos acreditados solo deben pagar el so% de la tarifa regular, beneficio que contribuye directamente a la economía de miles de familias en todo el país.

El proceso de expedición comenzó el pasado 20 de abril y se encuentra plenamente vigente. La Sunedu exhortó a las universidades a tramitar las renovaciones con anticipación, asegurando que el carné universitario 2026 con la imagen del papa León XIV llegue oportunamente a los alumnos. La actualización este carné permitirá que los beneficios estudiantiles sigan activos mientras se conmemora la vida y obra del papa León XIV y Robert Prevost.