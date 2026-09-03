Policía muere en extrañas circunstancias en Trujillo: esto reveló el examen de necropsia

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El suboficial Diego Manuel Vera Rodríguez murió durante una madrugada marcada por hechos violentos en Trujillo. Aunque inicialmente se informó que había recibido disparos dentro de su vivienda, el protocolo de necropsia estableció otra causa: traumatismos severos en distintas partes del cuerpo. La investigación continúa.

Necropsia revela la causa de muerte

Según el Acta de Necropsia N.° 312-2026, realizada el 31 de agosto, la muerte del suboficial no fue provocada por proyectiles de arma de fuego. El documento establece como causa un traumatismo cráneoencefálico severo, además de lesiones torácicas y abdominales que ocasionaron graves daños internos.

El informe forense precisa que Vera Rodríguez presentó fracturas en el cráneo y las costillas, lesiones que provocaron hemorragias intracraneana, intratorácica e intraabdominal. Estos resultados fueron consignados durante la diligencia médico-legal realizada con presencia de una representante del Ministerio Público.

Acta de necropcia

La necropsia también dejó constancia de la toma de muestras de sangre, cabello, hisopado nasal y vísceras. Estos elementos serán sometidos a diferentes análisis para determinar el dosaje etílico, descartar la presencia de drogas y realizar los respectivos exámenes químico-toxicológicos correspondientes dentro de las diligencias.

El documento forense señala lesiones compatibles con un impacto. Este resultado refuerza la hipótesis de una caída o un choque traumático, aunque las investigaciones todavía deben establecer qué ocurrió exactamente y bajo qué circunstancias se produjeron las lesiones que causaron la muerte del efectivo.

Tres sospechosos permanecen bajo investigación

Tras la muerte del suboficial, la Policía detuvo a tres sospechosos, quienes permanecen bajo investigación para establecer su presunta participación en el fallecimiento de Diego Manuel Vera Rodríguez. Hasta el momento, las autoridades continúan reuniendo elementos que permitan determinar las responsabilidades correspondientes dentro del caso.

La muerte de Vera Rodríguez ocurrió durante la misma madrugada en que se registró un cuádruple asesinato en Trujillo y fue secuestrado el comerciante Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien posteriormente fue liberado. Ambos hechos forman parte de las diligencias desarrolladas por las autoridades en la ciudad.

La Policía y el Ministerio Público continúan recopilando testimonios, pericias y otros elementos relacionados con los hechos. Estas diligencias buscan precisar las circunstancias de la muerte del suboficial y establecer la participación que pudieron tener las personas intervenidas después de ocurrido el hecho.

La investigación también deberá determinar cómo se produjeron las lesiones que aparecen en el protocolo de necropsia y qué relación tuvieron con la muerte del efectivo. Por ahora, la causa médica del fallecimiento está establecida, mientras que las circunstancias concretas continúan siendo materia de investigación por las autoridades competentes.