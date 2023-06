Ministra de salud sobre dengue: "Si asumen que solamente el Minsa está errado, están equivocados"

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, aseguró que la crítica situación que afronta el Perú por el dengue no es solo culpa de su sector. Para la titular del Minsa, sería un error asumir que las alarmantes cifras por esta enfermedad responden únicamente a su gestión en la cartera.

Las palabras de la titular del Ministerio de Salud tuvieron lugar en las últimas horas mientras se encontraba en la Escuela de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Allí, aseveró que los gobiernos regionales también tendrían responsabilidad en la crisis sanitaria actual, ya que su entidad tiene sus competencias delimitadas.

En esa misma línea, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, fue consultada por su futuro al mando del Minsa. Al respecto, la aún titular de dicha cartera afirmó que no se aferrará al puesto. Por mientras, indicó que seguirá trabajando para atenuar los estragos que viene teniendo la expansión del dengue a lo largo del Perú.

"No es que me aferre al cargo, no. Yo soy una mujer preparada, lista para poder trabajar, vamos a seguir redoblando el trabajo con mucho gusto", aseguró la titular del Minsa.