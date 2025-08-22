Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan una tonelada de alimentos a olla común en VMT

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

¡La ayuda no se detiene! Exitosa y el Gobierno de Taiwán se unen para seguir apoyando a las ollitas comunes a salir adelante. Esta vez, llegaron hasta Villa María del Triunfo (VMT) para realizar la entrega de una tonelada de alimentos a la olla común 'Las Vecinas Unidas'.

Taiwán y Exitosa ayudan a ollita común en VMT

Gracias al respaldo de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi del Gobierno de Taiwán, Exitosa continúa fortaleciendo su compromiso con los sectores más necesitados del país. En esta ocasión, la iniciativa solidaria llegó hasta la olla común 'Las Vecinas Unidas', ubicada en Paraíso Alto, en Lima Sur, donde se hizo entrega de una tonelada de alimentos de primera necesidad.

Esta importante donación permitirá aliviar, al menos temporalmente, la difícil situación que enfrentan decenas de familias en condición de vulnerabilidad. Con carteles en mano y una gran sonrisa, las madres que lideran esta ollita común no dudaron en agradecer la visita y la ayuda solidaria que beneficiará a todas las personas que acuden a su establecimiento en busca de un plato de comida.

Entre los productos que se entregaron están varias latas de leche, sacos de papa, camote, arroz, baldes de aceite, bidones llenos de agua mineral, sazonadores, latas de atún, fideos y demás ingredientes que complementarán cada bocadillo de forma balanceada.

"Tenemos fideos para unos ricos macarrones, camote para un escabeche, (...) atún para unos tallarines, leche para el desayuno, lonchecito. Muy agradecida (...) Hoy, 'Salva una olla' salvó nuestra ollita. Saludos al Gobierno de Taiwán y a la señorita Esther (Capuñay)", expresó Nelly Pumallanqui, presidenta de la olla común 'Las Vecinas Unidas', a las cámaras de televisión.

Donación de una tonelada de alimentos de primera necesidad.

Salva una Olla llegó a VMT

Tras la visita, las lideresas de la olla común en VMT también expresaron que lamentablemente el cambio de clima, por las lluvias, deja las calles y pistas en mal estado que se llenan de lodo, lo que imposibilita que vehículos lleguen hasta su local, e incluso, el poder caminar las zonas más empinadas. En ese marco, solicitan a las autoridades trabajos de pavimentación y asfalto.

Además, comentaron que no cuentan con agua potable, lo que dificulta aún más sus labores en servicio de los más desfavorecidos. Por ello, estaban sumamente agradecidas con la campaña 'Salva una Olla' de Exitosa con el Gobierno de Taiwán, que les permite seguir ayudando a sus casos sociales.

De esta manera, Exitosa y el Gobierno de Taiwán llegaron hasta VMT para realizar la importante donación de una tonelada de alimentos de primera necesidad para que la olla común 'Las Vecinas Unidas' puedan seguir preparando ricos y nutritivos potajes para su comunidad.