Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan una gran donación de alimentos a olla común en SJL

¡'Salva una olla' llegó a San Juan de Lurigancho! Exitosa con apoyo del Gobierno de Taiwán realizaron una importante donación de víveres a la ollita común 'José Obrero' para seguir alimentando a decenas de familias en situación vulnerable en uno de los distritos más poblados de Lima.

La campaña 'Salva una olla' de Exitosa inició en pandemia como un proyecto de un mes, pero gracias a la cooperación de otras instituciones y aliados, sigue perdurando hasta ahora. Es así como en colaboración con la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipéi, se logró llegar hasta el asentamiento humano Nueva Juventud Comuna 12 donde un grupo de valientes madres dan su mayor esfuerzo para sacar adelante su ollita común.

Este establecimiento llamado 'José Obrero' se ha convertido en un pilar esencial en la lucha contra la inseguridad alimentaria en su comunidad, pese a las adversidades; por lo cual, en apoyo a su profundo compromiso social, se realizó la entrega de varios productos de primera necesidad que les permitirá variar sus menús, no solo en los almuerzos, sino también en los desayunos.

Entre los alimentos donados están sacos de arroz, papa, camote, fideos, aceite, tarros de leche, avena y conservas, los cuales permitirán que decenas de familias puedan continuar accediendo a un plato de comida digno en medio de la difícil situación económica que enfrentan.

Madres agradecidas con donación de alimentos

La entrega de víveres fue bien recibida por las representantes de la ollita común en SJL. Con carteles en mano y sonrisas en sus rostros, no pudieron evitar señalar que gracias a los productos que ahora tienen podrán seguir ayudando a 96 beneficiarios, entre niños y adultos mayores, así como alrededor de 10 casos sociales.

La presidenta de la olla común 'José Obrero', Fidela Quisocala, resaltó que a pesar de los contratiempos que puedan encontrar o falta de apoyo de las autoridades, día a día se levantan para organizar, cocinar y gestionan recursos para sacar adelante su local como la primera línea de ayuda humanitaria en su comunidad.

"Desde la pandemia esta ollita sigue funcionando y sigue saliendo adelante. Estamos muy agradecidos, gracias por el apoyo que nos están dando. (...) Vamos a cocinar macarrones con atún y preparar pachamanquita con su papita, siempre me lo piden", expresó entusiasmada al ver los víveres.

"¡Sigan ayudando a más ollitas!", expresó otra madre de la ollita que se ha caracterizado por ser un espacio de apoyo y contención para quienes más lo necesitan en el distrito de Lima Este.

Con campañas como 'Salva una olla' de Exitosa y el apoyo del Gobierno de Taiwán, se reafirma que la solidaridad no tiene fronteras y que, unidos, es posible construir un país más justo y humano. Es así como se realizó la donación de alimentos a la olla común 'José Obrero' de SJL.