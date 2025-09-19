Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan una tonelada de víveres a olla común en Villa El Salvador

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

¡La ayuda no se detiene! Exitosa y el Gobierno de Taiwán se unen para seguir apoyando a las ollitas comunes a salir adelante. Esta vez, se llegó al distrito de Villa El Salvador (VES) para entregar una tonelada de víveres al establecimiento 'Corazón de Jesús'.

'Salva una olla' llega a 'Corazón de Jesús', en VES

En el marco de la campaña 'Salva una olla' de Exitosa, la Oficina Económica y Cultural de Taipéi del Gobierno de Taiwán no duda en seguir comprometido con una iniciativa que permite ayudar a las madres que día a día se levantan desde temprano y dar su mayor esfuerzo para brindar una alimentación balanceada y nutritiva a todo aquel que llega a la ollita común 'Corazón de Jesús', ubicada en Oasis de Villa de VES.

Es así como este 19 de septiembre, este local que ayuda a 100 personas en situación de vulnerabilidad, niños pequeños, adultos mayores y aquellos con enfermedades. Las lideresas de esta olla común se mostraron agradecidas con esta donación de alimentos de primera necesidad que Exitosa y Taiwán hicieron llegar desde muy temprano.

Durante la jornada, se dio a conocer que entre los víveres que se entregó había sacos de arroz, papa, camote, litros de aceite, tarros de leche, atún, fideos, y demás productos que permitirá a estas madres mantener el funcionamiento de esta olla común por varias semanas.

Madres agradecidas con Exitosa y Taiwán

Esta acción solidaria forma parte de una campaña conjunta que busca atender a las comunidades más afectadas por la crisis económica, el alza del costo de vida y la falta de recursos. Las madres de 'Corazón de Jesús' se mostraron agradecidas con la iniciativa y así lo reflejaron al recibir a representantes de Exitosa con carteles en mano y una gran sonrisa.

Incluso, la presidenta de este establecimiento, Margot Gonzáles, reveló a las cámaras de Exitosa que previo a la ayuda estaba preocupada porque tenía el almacén vacío y no contaba con los ingredientes necesarios para garantizar una comida diaria a las familias más afectadas por la pobreza o crisis económica de su comunidad.

"Había pedido a Exitosa para que nos lleguen los víveres. Estábamos desabastecidas total y nosotros como ollita debemos solventar día a día. Mi almacén está vacía. (...) Agradecer a la gestión de Exitosa y Taiwán por esta bendición que nos está llegando para poder solventar para los menús de todo el día", expresó, visiblemente emocionada.

Es así como, tanto Exitosa y el Gobierno de Taiwán han reafirmado su compromiso de seguir recorriendo distintos distritos de Lima, llevando ayuda directa y escuchando las necesidades reales de la población. Esta vez se entregó una tonelada de víveres a la olla común 'Corazón de Jesús', en Villa El Salvador.