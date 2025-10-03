Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan gran donación de alimentos a olla común en Ventanilla

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

El Gobierno de Taiwán sigue apoyando con la campaña 'Salva una olla' de Exitos, para ayudar a las familias más vulnerables del Perú. Esta vez, se logró llegar hasta el distrito de Ventanilla para realizar una gran donación de alimentos a la olla común 'Las Ollas Mágicas'.

Exitosa y Taiwán ayudan a 'Las Ollas Mágicas'

En una nueva jornada de solidaridad, Exitosa y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi del Gobierno de Taiwán, unieron esfuerzos para continuar llevando ayuda a las zonas más necesitadas del país. Esta vez, la iniciativa llegó hasta el distrito de Ventanilla, donde un grupo de madres buscan la forma de seguir alimentando a todas las personas que acuden a la ollita común 'Las Ollas Mágicas', sin distinción alguna.

Este establecimiento fue creado hace 5 años para atender a sus vecinos más afectados por la crisis económica, especialmente los adultos mayores. Para que las madres continúen con su ardua lucha y loable labor para llevar un plato de comida a cada uno de ellos, se le realizó la entrega de ingredientes de primera necesidad.

La entrega incluyó arroz, menestras, aceite, leche, conservas, sacos de papa, camote, y otros más que serán de gran utilidad. Las integrantes de la ollita común 'Las Ollas Mágicas' se mostraron agradecidas con la iniciativa y así lo reflejaron al recibir a representantes de Exitosa con carteles en mano y una gran sonrisa.

Donación de víveres a ollita común de Ventanilla

Uno de los beneficiarios de esta ollita común no dudó en agradecer a Exitosa por no olvidarse de su local, que se encuentra ubicado en el sector de la Panamericana Norte de Ventanilla, "frontera con Pachacútec, en la punta de un cerro".

"Agradezco a radio Exitosa por este donativo y como dice la presidenta (de la ollita) va a mejorar un poco este rancho, que como ve, en su gran mayoría, somos adultos mayores", expreso contento por el apoyo que recibieron para fortalecer este espacio solidario en su comunidad.

Exitosa y Taiwán donan alimentos de primera necesidad a Las Ollas Mágicas.

Lideresa de ollita común agradece a Exitosa

Por su parte, la presidenta de la olla común 'Las Ollas Mágicas', Vilma Medina, con la voz entrecortada, aseguró estar muy contenta con la donación, que representa un alivio ante las dificultades económicas, ya que les permite preparar alimentos esenciales para niños, adultos mayores, desempleados, y seguir siendo un símbolo de esfuerzo comunitario y organización vecinal.

"Hoy haré una sopa de fideos, unos macarrones, un arroz con pollo. Así mis beneficiarios se sientan muy felices y contentos. Cocinar alguito más y darles en su platito, va a aumentar un poco más, una yapa (gracias a la ayuda de Exitosa y Taiwán)", indicó ante las cámaras de televisión.

La entrega realizada por Exitosa y el Gobierno de Taiwán cobra especial relevancia porque respalda directamente el trabajo de las ollas comunes, como 'Las Ollas Mágicas', que son fundamentales para combatir el hambre en zonas vulnerables como Ventanilla.