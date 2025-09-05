RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Salva una olla
¡La ayuda no se detiene!

Exitosa y Gobierno de Taiwán entregan importante donación de alimentos a olla común en Pachacamac

Exitosa y el Gobierno de Taiwán siguen llevando ayuda a quiénes más lo necesitan y esta vez realizaron una importante donación de alimentos a la olla común 'Unidos Siempre', en Pachacamac.

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla / Actualizado al 05/09/2025

¡Salva una olla! Exitosa y el Gobierno de Taiwán siguen llevando ayuda a quiénes más lo necesitan y esta vez llegaron hasta el distrito de Pachacamac para entregar una importante donación de alimentos a la olla común 'Unidos Siempre'.

Campaña solidaria de Exitosa y Gobierno de Taiwán

Ante la noticia de que la ollita común 'Unidos Siempre', en Pachacamac, podría cerrar sus puertas debido a que desde hace 8 meses no recibe víveres por parte de su municipalidad, tal como lo reportó hace unos días a Exitosa, la tesorera del establecimiento que alimenta a cientos de familias en situación de vulnerabilidad de su comunidad, nuestro equipo no se quedó con los brazos cruzados.

En una nueva muestra de solidaridad, Exitosa y la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipei se unieron una vez más para realizar una importante donación de alimentos de primera necesidad y visibilizar las necesidades urgentes de los sectores más golpeados por la crisis económica. 

Entre los productos que se hicieron llegar a la ollita común están varios tarros de leche, fideos, sacos de papa, arroz, avena, camote, así como baldes de aceite, bidones llenos de agua, latas de atún. Todo esenciales para la preparación de los platos de comida que las lideresas de esta ollita brindan diariamente a decenas de personas, entre niños y adultos mayores.

Donación de alimentos a olla que estaba por cerrar

La presidenta de la olla común 'Unidos siempre', Valentina Chuquihuamaní, se mostró agradecida y feliz por los víveres que llegaron para brindar una alimentación nutritiva y balanceada a sus beneficiarios.

"Ya puedo estar feliz porque acaba de llegar víveres para hacer buena alimentación a los chicos, mayores. Agradecida con Exitosa, Taiwán. Muchas gracias, de corazón y alma se le agradece por esta bendición que ha llegado", exclamó.

Seguidamente, una integrante de la ollita común aprovechó las cámaras de Exitosa para revelar que pese a que han dejado de recibir víveres desde febrero por parte del municipio, salen adelante yendo a productores cada 15 días, recogiendo descartes y comprando papitas de segunda.

También enfatizó que todas las mamitas hacen el esfuerzo para poder cocinar y no dejar desahuciados a sus casos sociales, por lo cual, agradeció la ayuda solidaria que reciben este viernes, 5 de septiembre, de las manos de nuestra radio con apoyo del Gobierno de Taiwán.

Mamitas de olla común 'Unidos Siempre' agradecidos por ayuda de Exitosa, a través de la campaña 'Salva una olla'.
Campaña 'Salva una olla' llegó a Pachacamac

Para finalizar la iniciativa por este día, la presidenta de la ollita común en Pachacamac se animó a revelar que gracias a la campaña 'Salva una olla' de Exitosa podrá preparar ricos potajes en el desayuno, almuerzo y lonche.

De esta manera, la Oficina de Apoyo Económico y Cultural de Taipei y Exitosa llegaron hasta el distrito de Lima Sur para realizar una importante donación a la olla común 'Unidos siempre', que estaba a punto de cerrar por falta de víveres.

