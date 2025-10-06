Christian Cueva publica fotografía nostálgica con Ricardo Gareca y le dedica conmovedor mensaje: "Simplemente gracias"

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

No es secreto que la relación de futbolista - entrenador entre Christian Cueva y Ricardo Gareca durante la estadía de ambos en la selección peruana fue muy genuina. Recientemente, el futbolista que milita en Emelec sorprendió a muchos con un emotivo mensaje dedicado al entrenador argentino.

Christian Cueva y su emotivo mensaje para Gareca

Pese a que ya han pasado cinco años de aquella hazaña de Perú de lograr clasificar, después de 36 años, al Mundial Rusia, la amistad y cariño que formaron Christian Cueva y Ricardo Gareca perdura en el tiempo.

La noche del último domingo, el volante nacional recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar una nostálgica fotografía en la que aparece junto al 'Tigre' en un partido que disputó la Blanquirroja durante las Clasificatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

En la instantánea se observa a 'Aladino' abrazando al estratega argentino totalmente emocionados luego que el '10' anotara el gol del triunfo ante Venezuela en el que el combinado patrio derrotó 2-1 al cuadro 'llanero', compromiso disputado el pasado 16 de noviembre de 2021.

Además, el popular 'Cuevita' acompañó la publicación con unas emotivas palabras para el ex técnico de la selección peruana. "Simplemente gracias" , escribió el pelotero. Mientras de fondo sonaba el tema musical 'Mi viejo' del cantante Piero.

Ricardo Gareca se pronuncia sobre Christian Cueva

Ricardo Gareca brindó una entrevista al podcast del medio deportivo 'Pase Filtrado'. Durante su diálogo recordó su paso por el comando técnico de la selección peruana, su paso por Chile, la política deportiva peruana, el nuevo proceso de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), así como también la etapa de Christian Cueva en la Bicolor.

"Cuando hay escasez de esta clase de jugadores (Cueva), hay que estarle muy encima, no dejarle de lado. Porque son jugadores que fueron determinantes para conseguir logros determinantes. No los consigues con cualquiera. Hay que estar encima para que él se sienta cómodo, para que entienda que hay que sacrificarse", sostuvo.

En tal sentido, señaló que "dejarlo de lado es desaprovechar" el talento de Cueva el cual "no abunda". Asimismo, sobre el presente del volante en Emelec indicó que "cuanto él se vaya allá afuera mejor". "No es solo un jugador de los mejores que existen, sino de los que requieren presencia", acotó.

En resumen, Christian Cueva publicó fotografía nostálgica con Ricardo Gareca y le dedicó un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram.