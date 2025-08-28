SNP y Exitosa entregan más dos toneladas de pescado a ollas comunes, reafirmando el legado de Higinio Capuñay

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), en colaboración con Exitosa, llevó a cabo una emotiva acción en favor de la población: ¡la entrega de más de dos toneladas de pescado a más de 45 ollas comunes de distintos distritos de Lima! De esta forma, reafirmamos el legado de don Higinio Capuñay.

SNP y Exitosa ayudan a ollas comunes

Este jueves, 28 de agosto, el fundador de Corporación Universal, Higinio Capuñay, cumplió un año más de fallecido. Quienes lo recuerdan destacan su perseverancia y capacidad para hacerle frente a todas las adversidades con creatividad y buen humor, pero sobre todo rememoran su compromiso con el que necesitaba ser escuchado.

Uno de sus legados que permanece en la actualidad es el apoyo solidario que realiza Exitosa a las ollitas comunes, resaltando siempre una frase que perdurará en todos los peruanos: "No se trata de regalar lo que te sobra, sino de compartir lo que tienes". En ese marco, hoy, en colaboración con la SNP y en beneficio de las familias más vulnerables de Lima, se realizó una importante entrega.

Madres de distintas ollas comunes como 'Coronita de Santa Rosa', 'Ángeles de la solidaridad', 'El mirador de Israel', 'Virgen de la Santísima Trinidad', 'El Buen Samaritano Vallecito Bolognesi', 'Señor de los Milagros', que se encuentran ubicadas en distintos distritos como SJL, Ventanilla, Chorrillos, Jicamarca, llegaron hasta las instalaciones de Corporación Universal para recibir más de dos toneladas de pescado.

Entrega de pescado a más de 45 ollas comunes

Los representantes de cada ollita no dudaron en agradecer esta iniciativa de Exitosa. Seguidamente, la jefa de Responsabilidad Social de la SNP, Aracely Lay, resaltó el trabajo que se viene realizando con la alianza 'Salva una olla' y 'Armada de Hierro' desde hace ya tres años, en especial, en una fecha tan importante donde se recuerda la labor social por "amor hacia el prójimo" que siempre incentivó don Higinio Capuñay y que continúa a través de sus hijos.

"Hoy sé que es un día importante para Exitosa y la familia Capuñay. Un abrazo fraterno para Esther, estoy segura de que el señor Higinio en el cielo está muy orgulloso de todo el trabajo que ella viene haciendo y continuando con la labor social y trabajo con las ollas comunes que siempre realizó. Ella es un ejemplo de todo lo que su papá ha hecho en vida", declaró a nuestra casa radial.

Campaña de Exitosa, Salva una olla', junto al programa de la SNP, 'Armada de Hierro', ayudan a ollita comunes de Lima.

Esther Capuñay sobre 'Salva una olla'

Esther Capuñay sostuvo que la campaña 'Salva una olla' inició en pandemia como un proyecto de un mes, pero gracias a la cooperación de otras instituciones y aliados, sigue perdurando hasta ahora, permitiendo continuar con el legado de su padre, a quien recordó como un hombre visionario, emprendedor, que no solo se preocupaba por su familia, sino también por "la gente más necesitada, vulnerable y menos escuchadas".

Agradeció a todas las madres y líderes de cada ollita común en el país por no darse por vencidas, para seguir siendo un pilar esencial en la lucha contra la inseguridad alimentaria en su comunidad, pese a las adversidades.

De esta manera, qué mejor forma de recordar el legado de Higinio Capuñay que seguir brindando ayuda a las ollas comunes. Exitosa con apoyo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) entregó más de dos toneladas de pescado en las instalaciones de Corporación Universal.