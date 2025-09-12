Chorrillos: Exitosa y SNP entregan 2.5 toneladas de pescado jurel a más de 60 ollas comunes

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La campaña 'Salva una Olla' de Exitosa cumple 4 años y qué mejor celebración que continuando con la ayuda solidaria que nos caracteriza. En coordinación con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) se realizó la entrega de 2.5 toneladas de pescado jurel a más de 60 ollas comunes de distintos distritos de Lima Metropolitana.

Exitosa y SNP ayudan a más de 60 ollas comunes

La campaña de Exitosa, que inició en pandemia como un proyecto de un mes, logró convertirse en una iniciativa importante que continúa actualmente, gracias a la cooperación de otras instituciones y aliados, para ayudar a las personas menos escuchadas, en especial a las ollitas comunes, que buscan satisfacer la necesidad básica de alimentación en comunidades vulnerables, como las afectadas por la pobreza o el desempleo.

En ese marco, tras cumplir cuatro años realizando esta loable labor, 'Salva una olla' con ayuda de la SNP llegó hasta las instalaciones de Corporación Universal para realizar un importante donativo a las madres y lideresas de las ollitas comunes que llegaron este viernes, 12 de septiembre, desde distintos puntos de la capital como Ventanilla, Jicamarca, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y demás.

Cada mamita, que se encontraban con carteles en mano, no pudieron evitar mostrarse emocionadas por la entrega de 2.5 toneladas de pescado jurel para seguir cumpliendo con su labor social.

Madres agradecidas por entrega de pescado en campaña 'Salva una olla' de Exitosa.

Entrega de pescado jurel en 'Salva una Olla'

En diálogo con Exitosa, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Jessica Luna, felicitó a Exitosa por ponerse de pie con la campaña 'Salva una Olla' y aseguró que este año hay un convenio de 22 mil kilos de pescado para entregar a ollas y comedores populares y seguir siendo parte de la solución a este terrible problema del hambre y anemia que hay en el país.

"Una labor espectacular para dar una solución tangible para combatir el hambre en nuestro país. Exitosa se puso de pie y la SNP está con ellos y 'Salva una Olla' (...) para multiplicar estos pescados y alimentar a niños y adultos mayores", expresó.

La donación realizada este viernes estuvo acompañada de un compartir al lado de estas valientes madres que día a día se esfuerzan por llevar un plato a su comunidad. Es así como se preparó un rico ceviche de jurel con mucha vitamina, omega-3 y hierro. La representante de SNP también resaltó que el 50% de los peruanos sufren de inseguridad alimentaria según la FAO.

Presidenta de la SNP al lado de mamitas de ollas comunes de distritos de Lima.

Campaña 'Salva una olla' cumple 4 años

Esther Capuñay, gerente general de Exitosa, señaló que lo que se busca con el programa 'Salva una Olla' no es solo dar asistencia alimentaria, sino también la capacitación y emprendimiento para demostrar que las mujeres de este país y sobre todo en las ollas comunes son aquellas que pueden resolver y dar soluciones a pesar de las adversidades que encuentren en el camino.

Es así como en la celebración por los cuatro años de 'Salva una olla', Exitosa y la Sociedad Nacional de Pesquería unieron fuerzas para seguir ayudando a más de 60 ollas comunes de distintos distritos de Lima, con la entrega de 2.5 toneladas de pescado jurel.