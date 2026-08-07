Luto en la televisión: Fallece querido conductor de destacada experiencia y familiares lloran su partida

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del entretenimiento se encuentra con gran consternación tras el inesperado fallecimiento de un querido conductor de televisión que tuvo una destacada actuación. Tras ello familiares, amigos y fanáticos lamentaron su partida y le dedicaron sentidos mensajes.

Parte a la eternidad destacado conductor de TV

El histórico creador de los programas Sábados Felices y figura fundamental de la televisión colombiana, Alfonso Lizarazo, dejó de existir a los 85 años en Bogotá, capital de Colombia.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia fue una de las primeras instituciones en confirmar la partida del célebre comunicador este 4 de agosto de 2026, expresando sus condolencias a la comunidad artística y cultural.

La partida de la figura televisiva generó una ola de reacciones entre comunicadores, artistas y seguidores de la industria del entretenimiento. El presentador, nacido en Bucaramanga, Santander, el 29 de diciembre de 1940, construyó una extensa trayectoria profesional que comenzó desde su juventud al trasladarse a Bogotá a la edad de 18 años.

Según medios colombianos, el querido artista había sido diagnosticado con problemas cardíacos desde hace años por lo que su estado de salud se habría agravado con el paso del tiempo. Si bien a finales de los noventa decidió alejarse de la televisón continuó vinculado al mundo del entretenimike

Hay que mencionar que sus aspiraciones iniciales estaban ligadas a profesiones como la ingeniería, el derecho o el comercio, sin embargo, su destino cambió tras una oferta de Julio Nieto Bernal, quien ocupaba la gerencia de Caracol Radio y lo vinculó como operador de controles de audio.

Desde dicha posición técnica, Lizarazo ya se perfilaba con gran personalidad para reemplazar a locutores. Ello impulsó su ascenso hasta llegar a la dirección de la emisora Radio 15, plataforma clave para el desarrollo musical juvenil de la época.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor lamenta profundamente el fallecimiento de Alfonso Lizarazo.



Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad artística y cultural de Colombia.

Paz en su memoria. 🕊️ https://t.co/KjeWkTomSF — Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia (@Derechodeautor) August 5, 2026

Recordado por el programa Sábados Felices

El suceso más representativo de su trayectoria ocurrió en el año 1972, cuando concibió y puso al aire el programa de humor Sábados Felices. Bajo su conducción y dirección durante más de dos décadas.

El citado formato televisivo se consolidó como una de las producciones más emblemáticas de la pantalla chica de Colombia y sirvió como vitrina profesional para decenas de humoristas y comediantes.

Gran tristeza y consternación ha generado en la televisión de Colombia el fallecimiento del reconocido conductor Alfonso Lizarazo a los 85 años en Bogotá. Familiares, amigos, colegas y fans le dedicaron sentidas palabras por su partida lamentando lo sucedido.