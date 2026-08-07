Defensor del Pueblo sobre alcaldes que buscarían reelegirse: "Es la criollada, está prohibida la reelección"

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó los mecanismos utilizados por algunos alcaldes para intentar mantenerse en el cargo pese a la prohibición constitucional de la reelección.

Durante una entrevista, sostuvo que estas maniobras representan una forma de evadir la norma vigente y planteó la necesidad de desarrollar legalmente lo establecido en la Constitución para evitar interpretaciones que permitan una reelección encubierta.

Gutiérrez cuestionó los intentos de algunos alcaldes por buscar la reelección

Al referirse a los casos de alcaldes que habrían colocado a candidatos cercanos para luego asumir como primeros regidores y buscar regresar al cargo, Gutiérrez calificó esta práctica como una "criollada".

Según explicó, la prohibición de la reelección tiene respaldo constitucional y fue sometida a referendo, por lo que debe ser respetada mientras permanezca vigente.

"Sí, es la criollada, ¿no? Es la criollada porque hay que partir de un concepto concreto. Está prohibido la reelección por un mandato constitucional que además fue respaldado por un referendo. Yo estoy en contra de eso, en lo personal", afirmó.

Sin embargo, el defensor del Pueblo aclaró que su posición personal es favorable a permitir la reelección, al considerar que podría contribuir a la profesionalización de la política y a una mejor administración de los recursos públicos.

"Yo estoy de acuerdo con las reelecciones, yo estoy de acuerdo con la profesionalización de la política, estoy de acuerdo que los fondos públicos deben ser administrados de manera correcta y de alguna forma no entrar a ensayar, a hacer figuras, digamos, de ensayo con dinero del Estado, ¿ok? Estoy de acuerdo con eso, pero si la Constitución dice que está prohibido la reelección, está prohibido", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó los intentos de algunos alcaldes por buscar la reelección y sostuvo que la prohibición vigente no debe ser burlada mediante mecanismos indirectos.



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Plantean cerrar vacío legal

Gutiérrez cuestionó especialmente que las autoridades busquen mecanismos indirectos para volver al poder. Indicó que algunas de estas estrategias recurren incluso a familiares para mantener influencia política y electoral.

"Entonces, yo no puedo buscar mecanismos que me permitan, digamos, ver mecanismos para yo reelegirme de manera encubierta y generalmente utilizan a su familiar", sostuvo.

Ante la consulta sobre si la Defensoría del Pueblo podría intervenir frente a estos casos, el funcionario reconoció que existe un vacío legal. En ese sentido, señaló que una alternativa sería impulsar una norma que desarrolle el mandato constitucional, sin modificarlo sustancialmente.

"No, una ley que desarrolla lo que dice la Constitución, porque solamente es una ley de desarrollo, porque ni siquiera vas a introducir ningún cambio drástico ahí, simplemente desarrollar. Pero eso aplica de hoy para adelante, y de los que están de ahora para atrás ya tienen, pues, entre comillas, su derecho ganado y van a postular al proceso electoral", explicó.

Gutiérrez consideró que la prohibición de la reelección debe cumplirse mientras continúe vigente, aunque expresó personalmente su respaldo a que esta pueda ser permitida. Su planteamiento apunta a establecer reglas más claras para impedir que las autoridades utilicen fórmulas indirectas para esquivar las restricciones electorales.