CONFIRMADO: Rodri rechazó el interés del Real Madrid y será jugador del FC Barcelona

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hasta hace unas semanas todo hacía indicar que Rodrigo Hernández, o simplemente 'Rodri' se sumaría a las filas del Real Madrid, después ser destacar en el Manchester City en las últimas temporadas y ser pieza clave en la consagración de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, todo dio un giro inesperado en los últimos días y el panorama pintaba favorable para el FC Barcelona, que llego con una propuesta que interesaría al mediocampista para que refuerce al equipo culé.

La negociación con el Real Madrid

En primera instancia, el futbolista estuvo dispuesto a negociar con el club madrileño y se lo manifestó al Manchester City. Después del Mundial y el arribo de José Mourinho, era casi un hecho su incorporación.

El mayor ganador de la Champions League tenía que subsanar uno de sus puntos más blandos de su plantilla, la ausencia de un mediocapista que pueda dirigir el equipo, vitud que perdieron con el retiro de Toni Kroos.

Rodri fue elegido por la FIFA como el "mejor jugador" del Mundial 2026

El 'Barca' irrumpió la contratación

Según reportó en su momento Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, los diálogos entre los catalanes y el entorno del jugador avanzaron positivamente desde el primer día, dejando como resultado una respuesta positiva desde lo verbal.

🚨🔵🔴 Direct club to club talks for Rodri continue as Barcelona are prepared to improve their bid.



€45m plus €5m add-ons opening proposal turned down this morning but FCB are still working on it.



City are aware of player's desire.



🎥➕ https://t.co/wQfDHpKtHW pic.twitter.com/kz4jA5v11U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Rodri le hizo saber a su entorno su deseo de firmar por el FC Barcelona y les pidió que apurasen lo que fuera necesario para que las negociaciones no se dilataran como ocurrió con el Real Madrid.

Desde la directiva azulgrana no se quedaron dormidos y rápidamente llegaron a un acuerdo sobre el salario que percibirá el campeón del mundo al mudarse al Campo Nou.

¿Cuánto pagará el Barcelona?

Rodri, quien hasta el momento tiene contrato con el Manchester City hasta mediados del 2027, está cerca de quedarse como agente libre y eso ha facilitado el visto bueno para que pueda cambiar de aires.

Sin embargo, para que los 'Citizens' den luz verde para una transferencia, el Barcelona tendrá que desembolsar una cifra superior a los 50 millones de euros. Algo que está a detalles de suceder.

Rodri pertenece al Manchester CIty desde la temporada 2019-20

Rodri Hernández se encuentra cerca de finiquitar su traspado al FC Barcelona. El volante español de 30 años, recientemente campeón del mundo con su selección y pieza importante del Manchester City, va a ser adquirido por el equipo catalán. Esto, después de la desestimación que le hizo a la oferta presentada del Real Madrid.