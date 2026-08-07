"¡Los peajes no pueden regresar a Lima Norte y Lima Sur!": Daniel Urresti propone 'canon aduanero'

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones a Exitosa, el candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, rechazó el retorno de peajes en Lima Norte y Lima Sur, y propuso que la Municipalidad de Lima solicite al Ejecutivo un "canon aduanero" para financiar el mantenimiento de las vías.

Cese del cobro de peajes

Daniel Urresti arremetió contra la extinción de la ATU y fue enérgico en su desacuerdo en el retorno de los peajes en sectores específicos de Lima Norte y Lima Sur. Añadió que principales carreteras de la capital requieren un urgente acondicionamiento.

"ATU tiene que desaparecer. Los peajes no pueden regresar a Lima Norte y Lima Sur, En este momento, hay un juicio que se debe seguir empujando porque no debemos permitir que los peajes regresen. Tenemos que ser conscientes que la Panamericana Norte y la Panamericana Sur necesitan mantenimiento, el recojo de basura, grúas para el servicio técnico, ambulancias. Todo esto tiene un costo y tenemos que ser inteligentes, y buscar de dónde vamos a sacar eso", sostiene.

La idea del 'canon aduanero'

De tal manera, procedió a brindar una solución para solventar la reparación sin acudir a los peajes, y es que el Estado le otorgue a Lima un 'canon aduanero' como sucede con la región del Callao por donde transitan vehículos pesados seguidamente.

"En la forma en que yo creo que la Municipalidad puede hacer ese mantenimiento sin recurrir al peaje, es logrando que el Ejecutivo y el Congreso le proporcionen a la Municipalidad de Lima un 'canon aduanero', porque para lo que es comercio internacional, ya sea importación o exportación, los grandes vehículos traen containers cruzan y destrozan toda las vías de la ciudad de Lima para irse al Callao. Callao tienen 'canon aduanero', Lima no", añadió.

En una entrevista exclusiva con Exitosa, el postulante a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó la reactivación de los peajes en Lima Norte y Lima Sur, y planteó que la comuna limeña pida al Ejecutivo un "canon aduanero" para costear la conservación de las vías.