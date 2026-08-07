Gustavo Petro deja la Casa de Nariño y abre paso a toma de mando de Abelardo de la Espriella

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Colombia inicia una nueva etapa política con la salida de Gustavo Petro de la presidencia y la investidura de Abelardo de la Espriella como jefe de Estado para el periodo 2026-2030. La ceremonia se realizó en Cali, marcando un hecho poco habitual en la historia reciente del país y dando paso al nuevo gobierno con el relevo oficial del mando.

Una posesión con cambio de escenario

La ceremonia de investidura se desarrolló este 7 de agosto en la ciudad de Cali, dejando atrás la tradición de realizar el acto oficial en Bogotá. La jornada reunió a autoridades colombianas, delegaciones internacionales e invitados especiales para oficializar el cambio de mando presidencial y el inicio de una nueva administración.

La llegada de De la Espriella al poder puso fin al mandato de Gustavo Petro, quien dejó la Casa de Nariño al completar su periodo constitucional para el que fue elegido. Con ello, Colombia inició oficialmente una nueva administración para los próximos cuatro años bajo un nuevo equipo de gobierno.

"Dijeron que me quedaría en este edificio; y no, aquí cumplo", anunció el exmandatario antes de retirarse.

Durante la jornada también se desplegó un amplio operativo de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades protocolares. El acto contó con la presencia de representantes políticos y diplomáticos, mientras que los ciudadanos seguían la ceremonia a través de redes sociales y transmisiones oficiales desde distintas regiones del país.

Petro se despide y Colombia inicia una nueva etapa

En sus últimos momentos en la Casa de Nariño, Petro permaneció junto a sus ministros, funcionarios y personas cercanas vistiendo un traje blanco. El cierre de su mandato se desarrolló con un ambiente de sobriedad y discreción, sin un discurso de despedida dirigido a los ciudadanos antes de abandonar la sede presidencial.

En lugar de realizar un mensaje público, el mandatario utilizó sus redes sociales para agradecer a los trabajadores y funcionarios de la Presidencia por el apoyo brindado durante los últimos cuatro años. Además, compartió un video en el que su hija Antonella Petro expresó su reconocimiento al personal que acompaño a la familia presidencial durante toda la gestión.

Mientras tanto, la atención política se trasladó hacia Cali, ciudad elegida para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030. La ceremonia fue programada en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, con la asistencia de invitados especiales.

A diferencia de otros cambios de gobierno en Colombia, Gustavo Petro no sostuvo un encuentro con Abelardo de la Espriella ni estuvo prevista su participación en la ceremonia de investidura. La salida del exmandatario de la Casa de Nariño representó su retiro de la sede presidencial, mientras que el traspaso formal del mando quedó establecido con el juramento del nuevo presidente, dando inicio a una nueva etapa institucional en Colombia.