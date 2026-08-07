Perú supera los 500 sismos reportados hasta hoy, viernes 7 de agosto: ¿Cuál fue el mes con mayor actividad sísmica?

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú continúa enfrentando una intensa actividad sísmica debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor movimiento tectónico del planeta.

De acuerdo con el balance más reciente del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), entre el 1 de enero y el 7 de agosto se han registrado 533 sismos en diferentes regiones del país.

Sismos registrados este año

Los reportes oficiales indican que las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 5.7, mientras que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, utilizada para medir los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas y las edificaciones. En contraste, la magnitud corresponde a la energía liberada durante el evento.

El monitoreo permanente de estos fenómenos es posible gracias a la red de 75 estaciones sísmicas del Centro Sismológico Nacional, distribuidas estratégicamente en el país y conectadas mediante transmisión satelital.

📡 Tecnología peruana para proteger vidas.



En el IGP investigamos y desarrollamos sistemas de monitoreo de última generación para la gestión del riesgo de desastres en el Perú. 🔬🇵🇪



Prevenir es salvar vidas a través de la ciencia. 🚀 pic.twitter.com/pQQtgiBvwk — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 31, 2026

Esta información es compartida en tiempo real con las autoridades responsables de la gestión del riesgo de desastres y también puede ser consultada por la ciudadanía mediante las plataformas oficiales del IGP y del Ministerio del Ambiente.

Julio fue el mes con mayor actividad sísmica

Las estadísticas muestran que julio concentró el mayor número de movimientos telúricos en lo que va del año,

Mes de julio: 115 sismos.

Mes de mayo: con 83 eventos.

Mes de junio: con 75 eventos.

Estos registros reflejan un incremento importante de la actividad sísmica durante el último trimestre analizado. En cuanto a la distribución geográfica, Arequipa, Lima e Ica se consolidan como las zonas con mayor recurrencia de actividad sísmica durante el presente año.

Arequipa lidera el listado de regiones con mayor cantidad de sismos reportados, con 92 eventos .

lidera el listado de regiones con mayor cantidad de sismos reportados, con . Detrás aparece Lima , con 66 movimientos,

, con Ica, acumula 56 sismos,

Si bien gran parte de estos movimientos no generó daños significativos, los especialistas recuerdan que la elevada frecuencia de sismos evidencia la necesidad de mantener planes de prevención, simulacros y viviendas construidas bajo criterios adecuados de seguridad.

El sismo en Junín dejó el mayor impacto humano

El evento más grave del año ocurrió la noche del 18 de julio en la región Junín, cuando un sismo de magnitud 5.4 tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca.

El movimiento provocó cinco fallecidos, decenas de personas heridas, viviendas colapsadas, daños en infraestructura pública y cortes del suministro eléctrico en diversas localidades, entre ellas Huancayo y Chupaca.

Asimismo, establecimientos de salud como el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen y el Hospital Daniel Alcides Carrión también registraron afectaciones.

Tras el evento principal, el IGP detectó varias réplicas en la misma zona, convirtiendo a Chupaca en uno de los puntos con mayor actividad sísmica durante los días posteriores.

Sismos de mayor magnitud

Entre los movimientos de mayor magnitud también figuran:

El sismo de 5.7 ocurrido el 2 de agosto en Huánuco

ocurrido el en El sismo de 5.7 registrado el 30 de julio en Ucayali , el cual incluso llegó a sentirse en Lima.

registrado el en , el cual incluso llegó a sentirse en Lima. El sismo de 5.5 registrado el 28 de julio frente a la región Áncash,

Diversos movimientos de entre 4.5 y 5.0 frente a las costas de Ica, Arequipa, Lima y Junín, así como en la Amazonía, sin consecuencias de consideración.

Las cifras oficiales muestran que la actividad sísmica continúa siendo una constante en el territorio peruano. Aunque la mayoría de los movimientos registrados durante el año fueron leves o moderados, el terremoto ocurrido en Junín recordó el alto nivel de vulnerabilidad que aún existe frente a estos fenómenos naturales.

El monitoreo permanente del IGP y el fortalecimiento de la cultura de prevención seguirán siendo herramientas fundamentales para reducir el impacto de futuros sismos y proteger a la población.