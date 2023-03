Taiwán conoce a madres recicladoras de San Juan de Lurigancho y dona víveres para su olla común

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Salva una olla

La olla común "Pueblos unidos por una buena causa", ubicada en el asentamiento humano Minas de Pedregal en San Juan de Lurigancho, recibió una importante donación de víveres gracias a la Oficina Comercial de Taiwán en Perú este viernes 3 de marzo. Esta entrega es parte de la campaña Salva una olla de Exitosa que inició en 2021.

Gracias a esta iniciativa, las madres recicladoras, que subsisten gracias a la venta de los materiales que logran recopilar, podrán contar con insumos como pollo, papa, mermelada y fideos.

"Todo nos dará al menos 20 días para apoyar a las familias que estamos en las ollas comunes", indicó con felicidad una de las madres miembro de esta olla común.

La situación ha sido difícil por las protestas

Este programa aporta a la alimentación de niños y adultos mayores que recurren a esta olla común, una tarea que ha sido complicada para las madres recicladoras ante el alza de precios y las protestas en Lima.

"Acá, el pollo ya no se conoce. Se ha incrementado mucho, no entra según nuestro bolsillo. La papa también. Antes nos la regalaban cuando íbamos a los mercados, pero ahora hasta las papas partidas te venden. Aún así, las madres recicladores vamos, juntamos, para ayudar a las familias que están acá, más que nada a los niños para que no sufran de anemia", contó.

"La realidad es que la personas de la parte alta fuimos las más perjudicadas por las protestas. Nosotros dependemos de la ollita. Desayuno y almuerzo sale de la ollita. En ese tiempo, se nos hizo difícil porque no entraba nada pese a que no dejamos de trabajar desde que empezó (la jornada de protestas)", agregó en Exitosa.

Oficina Comercial de Taiwán dona víveres a olla común

Así, las integrantes de esta ollita podrán derivar sus recursos para comprar alimentas más nutritivos. Por esta razón, agradecieron en conjunto a la Oficina Comercial de Taiwán.

"Estoy muy agradecida, de todo corazón, por todo el apoyo que nos está dando el Gobierno de Taiwán y Exitosa. El apoyo que nos dan es, para nosotros, caído del cielo", dijo una madre recicladora.

Cabe precisar que esta no es la primera vez que Taiwán se preocupa por la situación de las familias más vulnerables del país. En el 2021 y 2022, las autoridades taiwanesas donaron una tonelada de productos de primera necesidad para 10 ollas comunes respectivamente.

Por eso, con este nuevo programa de donaciones de 25 toneladas, la Oficina Comercial de Taiwán en Perú espera ayudar a muchas más familias en territorio peruano.