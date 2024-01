Ventanilla: Olla común 'Mujeres Luchadoras' busca ayuda para seguir alimentando a más de 70 familias

La olla común 'Mujeres Luchadoras' de Ventanilla atraviesa una difícil situación debido a la falta de recursos para poder alimentar a las más de 70 familias que viven en dicho sector.

El equipo de Exitosa llegó exactamente hasta el asentamiento 'Luz y Paz', para conocer a detalle los problemas que padece el local liderado por un grupo de mujeres.

Así pues, se conoció que esta olla común, que viene funcionando desde hace tres meses y se encuentra en implementación, carece de insumos para continuar alimentando a las más de 70 familias que tiene a su cargo, además de los 10 casos sociales, es decir, familias que comen totalmente gratis debido a la falta extrema de recursos económicos.

En entrevista con nuestro medio, Rosa Ordinola, secretaria de esta iniciativa popular, señaló que, al tener poco tiempo brindando alimentación a estas familias, no cuentan con apoyo de entidades privadas ni de ONG's para solventar gastos sobre todo el de los casos sociales.

"Efectivamente, como le informaba, esta ollita común es nueva, entonces no tenemos el apoyo de ONG's (...) estamos preparando (el almuerzo) para 70 personas, pero además de ellos, tenemos 10 personas con discapacidad que día a día vienen sumándose", declaró a Exitosa.

Asimismo, comentó que, debido a la escasez de recursos, se encuentran cocinando en leña, sumándose a ello la falta de dinero para comprar los demás insumos alimenticios.

"Nosotros estamos preparando (los alimentos) en leña. No tenemos ahorita para poder comprar porque no tenemos los recursos como estamos recién empezando, no nos alcanza", precisó.