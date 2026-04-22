Netflix actualizará su plataforma para mostrar videos cortos al mismo estilo de TikTok

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Netflix alista un cambio importante en su plataforma. La compañía incorporará una nueva sección de videos cortos en formato vertical, muy similares a los de TikTok, con el objetivo de ofrecer una experiencia más dinámica y cercana a los hábitos actuales de consumo digital. Esta apuesta busca captar la atención inmediata del usuario y mantenerlo conectado por más tiempo dentro del servicio.

Netflix introduce videos cortos en su plataforma

La nueva función no es un experimento improvisado. Se trata de una herramienta que ya había sido probada con un grupo reducido de usuarios y que ahora tendrá un despliegue mucho más amplio. La idea central es sencilla: mostrar pequeños fragmentos de series, películas o producciones originales que despierten el interés del espectador.

Estos clips actuarán como una especie de "gancho". Al deslizar entre videos, el usuario podrá descubrir contenido de forma rápida y visual, y si algo le llama la atención, tendrá la opción de reproducir el título completo. Así, Netflix busca facilitar el descubrimiento de contenido en un entorno cada vez más saturado de opciones.

Aunque el formato recuerda inevitablemente a TikTok, así como a los Reels de Instagram o los Shorts de YouTube, la plataforma no apunta a competir directamente con estas aplicaciones. Su enfoque está en reforzar su propio ecosistema, aprovechando este estilo para mejorar la navegación interna y el acceso a su catálogo.

Nuevos cambios con IA

Pero esta no es la única innovación en camino. Netflix también está apostando con fuerza por la inteligencia artificial. La empresa planea utilizarla no solo para perfeccionar su sistema de recomendaciones, sino también para apoyar la creación de contenido, brindando nuevas herramientas a los creadores.

La personalización seguirá siendo clave. Con modelos más avanzados, la plataforma busca entender mejor los gustos de cada usuario y adaptarse con mayor rapidez. Esto permitiría ofrecer sugerencias más precisas y una experiencia mucho más intuitiva, en la que cada perfil encuentre contenido relevante sin necesidad de largas búsquedas.

Además, la inteligencia artificial también tendrá un rol importante en el negocio publicitario. Netflix quiere desarrollar nuevos formatos de anuncios más personalizados y efectivos, lo que le permitiría aumentar sus ingresos en este rubro. La meta para este año es ambiciosa y apunta a consolidar esta nueva línea de negocio.

Este conjunto de cambios llega en un momento positivo para la compañía. En su último reporte financiero, Netflix registró un importante crecimiento tanto en ingresos como en ganancias, lo que respalda su estrategia de innovación. Con esta nueva apuesta por los videos cortos, la plataforma busca adaptarse a las tendencias actuales sin perder su esencia.