ATU anuncia construcción de nuevo Paradero Acho que unirá corredores Azul y Morado y beneficiará a 500 mil pasajeros

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El transporte público en Lima y Callao se ha convertido en una situación caótica que millones de ciudadanos tienen que enfrentar a diario. Para llegar a sus respectivos destinos, los usuarios pueden tardar hasta 3 horas debido al intenso tráfico en horas punta y a la falta de orden en las diferentes líneas que actualmente operan.

ATU anuncia construcción de nuevo paradero Acho

Pese a ello, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao continúa haciendo denodados esfuerzos para tratar de solucionar esta problemática. Por ejemplo, la entidad acaba de anunciar el inicio de la construcción de un nuevo paradero en Acho el cual permitirá la conexión de dos importantes líneas que beneficiarán a miles de pasajeros.

De acuerdo a la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta nueva parada permitirá a los usuarios que utilizan el Corredor Morado y el Corredor Azul realizar un transbordo en menor tiempo y de forma más segura.

El propio presidente de ATU, David Hernández, fue parte de la ceremonia de la colocación simbólica de la primera piedra donde estuvo acompañado de otros funcionarios. Ahí, precisó que este espacio permitirá a los pasajeros alternar entre estos servicios lo cual beneficiaría a 40 mil usuarios mensuales y más de 500 mil al año.

🚧✨ ¡𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐦𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐞𝐜𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨!



Esta mañana, la ATU inició la construcción del nuevo Paradero Acho, el primer punto de integración directa entre los corredores Azul y Morado. 🚍🔵🟣 pic.twitter.com/1EJKmGCUG7 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 28, 2026

"Con esta intervención, los usuarios ya no tendrán dos paraderos aislados, sino un único espacio de conexión entre ambos servicios. Esto eliminará la necesidad de desplazarse por vías de alto tránsito o recorrer largas distancias para realizar transbordos. De esta manera, se está mejorando significativamente la seguridad y experiencia de viaje de los pasajeros", indicó.

Es importante precisar que el Corredor Morado parte del distrito de San Juan de Lurigancho hacia otros como San Isidro, Magdalena, etc. Por su parte, el Corredor Azul inicia en el Rímac recorriendo gran parte de la capital hacia zonas como Barranco, Miraflores, entre otros.

Renovación de flota en el Metropolitano

Respecto a más mejoras en el transporte urbano, en las últimas horas se dio a conocer que se acordó, junto con los concesionarios, una adenda estructural la cual permitirá iniciar con la operación formal del Metropolitano. Este documento no solo permitirá implementar una serie de mejoras, sino también ampliar la flota con cientos de buses nuevos para atender la demanda diaria la cual parece haber colapsado.

En resumen, ATU anunció la construcción del nuevo paradero Acho el cual unirá los corredores Azul y Morado beneficiando a más de 500 pasajeros al año.