Murió popular cantante de reguetón en trágico accidente vial cerca de su casa: Esto se sabe

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un querido cantante de reguetón murió en un accidente vial a pocos metros de su casa. Las autoridades realizan las investigaciones respectivas de la tragedia, que deja entristecida a la industria de la música urbana.

Cantante de reguetón murió en accidente: Bajo investigación

De acuerdo a los últimos reportes, el mundo de la música urbana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un joven y prometedor cantante de reguetón a los 25 años. El artista perdió la vida a consecuencia de un trágico accidente vial ocurrido en las inmediaciones de Miami Beach, Florida, en los Estados Unidos.

Según las autoridades, el cantante fue identificado como Abraham Fernández, conocido artísticamente como 'El Dizzy', quien habría sido atropellado a pocos metros de su casa por un vehículo. Asimismo, se precisó que el hecho ocurrió cuando el artista se desplazaba a pie hacia su lugar de trabajo para adelantar compromisos laborales.

Tras el accidente, el joven reguetonero fue llevado de emergencia hacia el hospital más cercano, pero debido a la gravedad de sus heridas perdió la vida. Testigos del siniestro detallaron que el conductor implicado en el atropello no prestó los primeros auxilios al artista cubano.

Investigan accidente que dejó en luto la música urbana

Hasta el momento, las autoridades policiales de Miami se encuentran revisando los registros de las cámaras de seguridad de la zona e interrogando a potenciales testigos con el fin de determinar la identidad del conductor y establecer las responsabilidades legales correspondientes.

La noticia de la muerte de 'El Dizzy', cantante de reguetón cubano quien residía en Miami, generó una inmediata ola de mensajes de condolencias en las redes sociales, espacio donde el artista consolidaba su carrera de manera independiente. Amigos y familiares le dieron el último adiós con emotivas frases.

¿Quién fue Abraham Fernández 'El Dizzy'?

Año tras año el reguetón genera una gran cantidad de artistas nuevos, que empiezan a formar su carrera de forma emergente, tanto en Sudamérica como en el Caribe. Uno de ellos fue Abraham Fernandez 'El Dizzy', quien había logrado conseguir popularidad en sus plataformas digitales y en Spotify.

El joven reguetonero publicó al menos 15 canciones en YouTube entre 2023 y 2026, con colaboraciones con artistas como redmask, Lucho dBi, Riera y El Carli. Una de sus primeras canciones publicadas fue "P.F.T.", grabado junto a Redmask y publicado en octubre de 2023. Le siguió "Promesa", junto a Lucho dBi, en diciembre de ese mismo año.

Es así como el mundo de la música urbana está de luto tras confirmarse la muerte de Abraham Fernández 'El Dizzy', artista de apenas 25 años de edad, tras un accidente vial ocurrido en las inmediaciones de Miami Beach, Florida, en Estados Unidos.