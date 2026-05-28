Domingo Pérez defiende su participación en Juntos por el Perú: "Como fiscal no he tenido ningún compromiso político"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, José Domingo Pérez se pronunció sobre su incorporación como vocero de Juntos por el Perú y rechazó cuestionamientos sobre una supuesta cercanía política previa. "Durante mi tiempo como fiscal no he tenido ningún compromiso político", aclaró.

Descarta cercanía previa con Juntos por el Perú

La incorporación del exfiscal del Equipo Especial Lava Jato al partido político que tiene como candidato presidencial a Roberto Sánchez generó una serie de especulaciones debido a que mucho lo calificaron como un "antifujimorista" y que ello se evidenciaba en el manejo del proceso del caso 'Cócteles' que involucraba a Keiko Fujimori.

Al respecto, el también abogado de Pedro Castillo señaló que a él lo sacaron del Ministerio Público "de una manera injusta, arbitraria" después de una labor ininterrumpida de más de 20 años "sin ningún tipo de sanción".

En ese sentido, señaló a la Junta Nacional de Justicia como la responsable de sacarlo de su puesto de trabajo. Posteriormente, asumió la defensa legal de Castillo Terrones, lo cual consideró como "una causa justa" y tras la primera vuelta electoral del 12 de abril recibió la invitación para participar apoyando a Juntos por el Perú.

"Como cualquier ciudadano tengo la opción de tener una participación en la vida política del país, es decir, durante mi tiempo como fiscal no he tenido ningún tipo de compromiso político. El caso Lava Jato es mucho antes de que Pedro Castillo pudiera salir a la palestra pública, mucho antes de que Juntos por el Perú pudiera tener algún tipo de participación en la política nacional", aclaró.

Señala que no pueder ser una persona "tibia"

En síntesis, Domingo Pérez defendió su incorporación como vocero de Juntos por el Perú aclarando que no hubo alguna cercanía política previa cuando ejercía el cargo de fiscal, sino que ello se dio luego de recibir una invitación del partido político tras convertirse en nuevo abogado del expresidente Pedro Castillo.

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