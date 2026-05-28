"Nunca he sido anti Keiko o antifujimorista": Domingo Pérez rechaza haber tenido motivaciones políticas como fiscal

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, José Domingo Pérez rechazó las críticas sobre una supuesta motivación política durante su etapa como fiscal. El actual vocero de Juntos por el Perú aseguró que su trabajo en el Ministerio Público se realizó dentro del marco de la ley y negó haber actuado con una postura "anti Keiko" o antifujimorista.

José Domingo Pérez rechaza ser antifujimorista

En conversación con Nicolás Lúcar, Domingo Pérez, actual integrante del equipo legal de Juntos por el Perú descartó tener motivaciones políticas en contra de Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular durante su etapa como fiscal del Equipo Especial Lava Jato.

En este contexto, señaló que las críticas en su contra forman parte de una "narrativa falsa" impulsada por ciertos sectores, puesto que existen "hechos innegables" como la entrega de dinero ilícito a la campaña de Fujimori en 2011 por parte la constructora brasileña Odebrecht.

"En mi tiempo como fiscal nunca he tenido ningún tipo de compromiso político. El caso Lavajato es mucho antes de que Pedro Castillo pueda salir a la palestra pública, mucho antes de que Juntos por el Perú pudiera tener un tipo de participación política nacional", dijo.

Domingo Pérez se sumó al equipo legal de Roberto Sánchez

Consultado por su adhesión al equipo legal de Juntos por el Perú, partido que lleva como candidato presidencial a Roberto Sánchez, Domingo Pérez justificó su decisión indicando que no puede ser "una persona tibia, indiferente e indolente a lo que está pasando".

Como parte de este apoyo político, el exfiscal del caso Lava Jato contó que recientemente ha regresado a Iquitos, ciudad en donde inició su carrera profesional. En ese sentido, recordó que cada 24 de octubre se celebra el "Día de la Dignidad Loretana", en conmemoración a una protesta del pueblo loretano en contra de un tratado con el Ecuador firmado por el gobierno de Alberto Fujimori y que dejó varios muertos.

"¿Qué mérito puede tener alguien que mandó a matar peruanos y peruanas? Creo que poner en la balanza cuestiones que son materiales frente a lo que es la vida humana no tiene comparación", señaló.

En conclusión, José Domingo Pérez, actual integrante de Juntos por el Perú, justificó su salto a la política activa al asegurar que no puede ser indiferente ante la coyuntura, marcando una postura firme en contra del legado de Alberto Fujimori.