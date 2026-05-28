Reconocida periodista y presentadora de noticias deja la TV para incursionar en la política

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

De la televisión a la política. Una reconocida periodista y presentadora de noticias dejó las cámaras televisivas tras ser designada como gobernadora encargada de San Andrés. Conoce de quién se trata y el motivo detrás de esta nueva etapa en su vida profesional.

Presentadora de noticias designada como gobernadora

Una sorpresiva e histórica decisión en el panorama político y de los medios de comunicación en Colombia ha acaparado la atención pública en las últimas horas. Según se dio a conocer, el presidente Gustavo Petro designó a una conocida periodista y presentadora de noticias como gobernadora encargada del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La medida se da tras la salida de Nicolás Gallardo de la Gobernación de San Andrés, cuya elección del 2023 fue anulada por un proceso judicial relacionado con doble militancia. Pues bien, se precisó que Gallardo inscribió su candidatura con el aval del Partido Liberal pero se presentó y ganó con la coalición "Avanzar es posible", en la que estaban Cambio Radical, Centro Democrático y el Conservador.

En ese sentido, la expresentadora de 'Noticias Caracol' y actual conductora de la emisión principal de Inravisión Noticias, Vilma Jay, asumirá el cargo de gobernadora encargada hasta julio del 2026, fecha en que se llevará a cabo las elecciones para escoger al nuevo presidente de Colombia.

Periodista Vilma Jay gobernadora encargada de San Andrés.

Gustavo Petro designó a Vilma Jay

De acuerdo a medios locales, este sería el primer cargo en el ámbito político, ya que, Vilma Jay no registra antecedentes en este tipo de cargos ni vínculo con el estado más allá de su aporte periodístico frente a las pantallas del noticiero del canal público RTVC. El presidente colombiano le dio este cargo mediante el Decreto 0402 del 14 de mayo.

#Regiones | Retos en el archipiélago: tras su designación oficial como gobernadora encargada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vilma Jay arribó a las islas para asumir sus funciones. La mandataria afirmó que su gestión se centrará en el diálogo directo con la comunidad... pic.twitter.com/FpUUbkVUMV — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) May 21, 2026

¿Quién es la periodista Vilma Jay?

Jay se desempeñó durante aproximadamente seis años como corresponsal de Noticias Caracol en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, su lugar de origen. Allí logró ganarse el cariño de miles de colombianos que la seguían en las emisiones.

Tras su paso por ese medio de comunicación, que concluyó el 19 de septiembre de 2023, llegó al Sistema de Medios Públicos RTVC, donde ha sido presentadora de la emisión central del noticiero, según reportó 'El Tiempo'.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encargó como gobernadora del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a la periodista Vilma Jay López, lo que ha sorprendido a la industria televisiva.