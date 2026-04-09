Inteligencia artificial de Google se actualiza y podrá detectar riesgos para la salud mental de los usuarios

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Google acaba de actualizar su asistente con inteligencia artificial, Gemini, para ofrecer a los usuarios mejores respuestas en torno a la salud mental. La decisión del gigante tecnológico se da en un contexto de una serie de demandas contra la industria de la IA a nivel internacional por afectaciones a la autoestima.

Google mejora respuestas de Gemini

A raíz de la popularidad de chatbots como Gemini y ChatGPT, que emplean IA para resolver cualquier tipo de dudas, cada vez más usuarios en el mundo empleane esta tecnología en actividad cotidianas, incluso cuando atraviesan episodios de crisis por salud mental.

Sobre el tema, Google es claro en su blog oficial: la inteligencia artifcial jamás podrá sustituir la atención clínica profesional ni la terapia en temas de salud. Por ese motivo, la compañía ha dedicado sus esfuerzos para entrenar su asistente virtual Gemini para que pueda reconocer casos de baja autoestima o un potencial peligro de autolesiones.

Así, a partir de ahora, cuando Gemini detecte interacciones preocupantes le mostrará al usuario un mensaje proporcionándole información relevante sobre centros de ayuda psicológica cercanos. Asimismo, la IA evitará el uso de un lenguaje que simule algún tipo de intimidad o apego con el único fin de evitar la generación de una dependencia emocional con el usuario.

Los cambios implementados por Google resultan significativos en tiempos de mayor dependencia tecnológica en el que cada vez más personas, principalmente jóvenes, consultan a la inteligencia artificial para ampliar su conocimiento y conocer de una gran variedad de temas.

Demandas contra empresas de IA

En Estados Unidos, varios estados han presentado demandas contra empresas de IA, como Google y OpenAI, argumentando que sus plataformas generan problemas de salud mental entre sus usuarios.

Los afectados no solo son jóvenes, también adultos. En marzo de 2026, por ejemplo Google recibió una demanda en el estado de Florida por parte de los familiares de un hombre de 36 años que se quitó la vida tras presuntamente estar influenciado por el chatbot Gemini.

En respuesta a las crecientes preocupaciones a nivel mundial, varios países en el mundo ya han comenzado a elaborar propuestas legislativas para regular la inteligencia artificial. La Unión Europea marcó un precedente en 2024 con la primera ley de la IA, pero después de han sumado otros países como Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil e incluso Perú.

La inteligencia artificial llegó para quedarse en nuestras vidas. Por ese motivo, Google ha actualizado su chatbot Gemini para poder ofrecer mejores respuestas en torno a la salud mental.