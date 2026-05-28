Nadeska Widausky fue trasladada al penal Ancón II tras recibir 9 meses de prisión preventiva

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de que el Poder Judicial dictara nueves meses de prisión preventiva contra la modelo peruana Nadeska Widausky, este jueves fue trasladada al penal Ancón II. Es acusada de graves delitos que habría cometido en Bélgica.

Nadeska Widausky: Así fue su traslado al penal Ancón II

La mañana de este jueves, 28 de mayo, la exfigura televisiva fue derivada, desde la sede del Poder Judicial, en el Centro de Lima, en una unidad móvil del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) rumbo al penal Ancón II.

Ello, luego de que el 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima imponga en su contra nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica.

Hay que mencionar que, a la también influencer se le ha abierto una investigación por los delitos de trata de personas, proxenetismo y robo por violencia o amenaza. Estos contemplan una condena máxima de hasta 20 años de prisión preventiva.

En ese sentido, Widauksy integraría una organización criminal que captaría mujeres provenientes de zonas vulnerables de la selva peruana y las llevaría hasta la ciudad belga de Brujas para explotarlas sexualmente, ofreciendo falsas oportunidades laborales y una mejor calidad de vida.

Trascendió que el proceso de extradición de la creadora de contenido podría llevarse a cabo debido a que es un incriminación compartida tanto por Perú, en donde son captadas las víctimas y por Bélgica, donde las explotan.

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