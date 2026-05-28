Dina Boluarte: Fiscalía archiva investigación contra la expresidenta por presunto delito de falsedad genérica

Abogado comunicó decisión
28/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 28/05/2026
La Fiscalía de la Nación archivó recientemente la investigación que se le seguía a Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica. Así lo anunció el abogado de la expresidenta de la República, Juan Carlos Portugal a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
De acuerdo a lo dicho por el defensor legal, el Ministerio Público logró certificar, tras las pericias realizadas, que las firmas que fueron atribuidas como falsas, eran del puño y letra de la exmandataria. Como se recuerda, esta indagación fiscal se encuentra dentro del caso Cirugías.
Noticia en desarrollo...