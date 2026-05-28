Dina Boluarte: Fiscalía archiva investigación contra la expresidenta por presunto delito de falsedad genérica

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación archivó recientemente la investigación que se le seguía a Dina Boluarte por el presunto delito de falsedad genérica. Así lo anunció el abogado de la expresidenta de la República, Juan Carlos Portugal a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

De acuerdo a lo dicho por el defensor legal, el Ministerio Público logró certificar, tras las pericias realizadas, que las firmas que fueron atribuidas como falsas, eran del puño y letra de la exmandataria. Como se recuerda, esta indagación fiscal se encuentra dentro del caso Cirugías.

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por falsedad genérica.

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