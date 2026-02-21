Policía fue hallado sin vida en el río Rímac: Instituciones extienden sus condolencias a la familia

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la confirmación del hallazgo de los restos del suboficial del PNP Patrick Ospina Orihuela en el río Rímac, las instituciones vienen expresando sus condolencias a los familiares y amigos del rescatista que ingresó al caudal para salvar a un perro atrapado.

Pésame de instituciones

Policía Nacional del Perú

A través de sus redes sociales, incluso antes de confirmar el hallazgo del cuerpo, la Policía Nacional del Perú expresó su pesar por el fallecimiento del suboficial de segunda con un mensaje que resalta su heroísmo y vocación.

"La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del 𝐒𝟐 𝐏𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐢𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐡𝐮𝐞𝐥𝐚, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber al ser arrastrado por la corriente del río Rímac mientras rescataba a una mascota atrapada. Su valentía, entrega y vocación de servicio honran el uniforme que vistió con orgullo. La institución acompaña en el dolor a su familia, amigos y compañeros de armas".

#𝐋𝐢𝐦𝐚 | 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 🕊️🇵🇪

La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del 𝐒𝟐 𝐏𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐢𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐡𝐮𝐞𝐥𝐚, quien perdió la vida en el cumplimiento... pic.twitter.com/82yMwbhaDP — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2026

Ministerio del Interior

Por su parte, el Ministerio del Interior usó sus redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento del policía y bombero tras ingresar al caudal del río para una labor de rescate.

"El Mininter expresa sus sentidas condolencias por el fallecimiento del S2 PNP y bombero Patrick Ospina Orihuela, quien perdió la vida cuando intentaba rescatar a una mascota en medio del río Rímac. Su valor y vocación de servicio jamás serán olvidados. ¡Honor y gloria!".

El Mininter expresa sus sentidas condolencias por el fallecimiento del S2 PNP y bombero Patrick Ospina Orihuela, quien perdió la vida cuando intentaba rescatar a una mascota en medio del río Rímac.



Su valor y vocación de servicio jamás serán olvidados.



¡Honor y gloria! pic.twitter.com/BQa83wxAeC — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) February 21, 2026

Bomberos Voluntarios del Perú

Por su parte, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú expresaron su pesar por el fallecimiento del miembro de su institución, quien formaba parte de la Compañía de Bomberos Huachipa N°. 235 -Lima, con una firma del propio comandante general.

"Expresamos nuestras condolencias institucionales por el sensible fallecimiento de quien en vida fuera seccionario CBP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela de los registros de la Compañía de Bomberos Huachipa N°. 236 -Lima. Acompañamos en su dolor a la familia y amigos, y elevamos una oración en su memoria".

Bomberos expresan condolencias

PNP confirma hallazgo del cadáver

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo del valeroso SO2 PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela durante la tarde de este sábado 21 de febrero. Ello, luego de que se continuarán con las labores de rescate luego de que el bomberos fuera arrastrado por el fuerte caudal del río Rímac la mañana del viernes.

Según la información publicada por la PNP, el cuerpo sin vida fue hallado a la altura de la Base Naval del Callao tras continuar con la incansable labor de rescate por parte de sus compañeros.

Es por ello que la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y los Bomberos Voluntarios del Perú expresaron sus condolencias por el fallecimiento del joven rescatista que en un acto heroico ingresó al río Rímac para rescatar a un perro, sin embargo, fue arrastrado por el caudal.