Ministerio de Vivienda entregará bonos a los damnificados por las fuertes lluvias

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entregará bonos para los damnificados de los distritos declarados en emergencia por las fuertes lluvias que se vienen registrando en el país.

Viceministro visitó Arequipa

Durante la visita del viceministro de Vivienda, Oswaldo Rojas, a Arequipa, una de las zonas más afectadas por las lluvias pero que no está declarada en emergencia, confirmó el subsidio económicos que dará el Estado.

"Primero, las declaraciones de emergencia, una vez que hay declaratoria de emergencia, el empadronamiento por parte de los municipios distritales, en la cuál estamos ayudando en la capacitación, para saber cuáles son las viviendas que han sido destruidas o [declaradas] inhabitables", explicó.

Según detalló, tras ese proceso se realizará una convocatoria para las personas beneficiarias del bono de 500 soles mensuales, que se entregarán a los afectados por el periodo de dos años.

El viceministro visitó el distrito de Cayma en Arequipa, en donde hay un promedio de 220 viviendas afectadas, sin embargo, de estas se debe identificar cuáles son categorizadas como inhabilitadas o destruidas.

Presidente afirmó que desconoce grave situación en Arequipa

El presidente de la República, José María Balcázar, fue consultado sobre los recientes desastres que se vienen reportando en distintas zonas de Arequipa, producto de la presencia de intensas lluvias; sin embargo, su respuesta causó asombro, debido a que aseguró desconocer esta situación.

Mediante declaraciones para un medio local de Arequipa, el jefe de Estado indicó que recién tomaba conocimiento sobre los severos daños que se vienen presentando en distritos como Cayma, Yanahuara, Cercado y otros ante estas precipitaciones.

Es así que, en un primer momento, el presidente Balcázar expresó "su solidaridad" hacia la población arequipeña, señalando que durante la entrevista se encontraba rumbo a las instalaciones de Palacio de Gobierno para mantener reuniones que abarcan otros temas, pero que iba a poner la problemática que ocurre en Arequipa sobre la mesa.

Ante ello, precisó que gestionaría una reunión con las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y también del Ministerio de Defensa (Mindef) con la finalidad de evaluar que acciones se podrían implementar ante esta situación catastrófica que ya ha generado la muerte una persona; se trata de una adulta mayor que fue arrastrada por un huaico.

Es en medio de ello que el viceministro de Vivienda, Oswaldo Rojas, anunció un bono de 500 soles para los damnificados por las lluvias extremas registradas en el país.