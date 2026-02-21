Nolberto Solano lanza fuerte misil contra la FPF y cuestiona el trato a los técnicos peruanos: "No te valoran"

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Nolberto Solano, actual entrenador de la selección de fútbol de Pakistán, lanzó una contundente opinión sobre la ampliación de cupo de extranjeros en la Liga 1, la mala gestión que realiza la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la falta de valoración hacia los técnicos que han pasado por el banquillo de la Blanquirroja.

Solano y su Tajante postura sobre la gestión sobre la FPF

El también exfutbolista concedió una entrevista al programa de YouTube 'Mood Fútbol' en el que, en primer lugar, compartió su postura sobre el jugador peruano afirmando que demora en madurar, que en muchas ocasiones se apresuran en salir al extranjero y regresan muy pronto al país.

El exvolante, subrayó que "no hay que desmerecer nuestro fútbol peruano" porque han salido buenos jugadores, quienes han destacado debido a su talento, a cómo lo utilicen y a la mentalidad que tengan. Añadió que hay un error al creer que los clubes extranjeros que los contratan tienen que terminarlos de formar. "Eso está al revés", puntualizó.

Posteriormente, fue consultado si está de acuerdo con que se haya aumentado el cupo de extranjeros en el torneo local. Frente a ello trajo a la memoria que previamente cuando eran menos también había disconformidad.

"No estábamos de acuerdo con cuatro o cinco, menos voy a estar de acuerdo con siete jugadores. El ocioso, quien no quiere invertir, dice: 'vamos a meter siete'. O sea les interesa solamente la parte de arriba, después no les interesa la producción", expresó el exintegrante del comando técnico de la selección peruana.

Bajo esa premisa, el apodado 'Maestrito' advirtió que la citada decisión podría ser perjudicial porque lejos de que los equipos se centren en qué jugadores podrían emerger de sus canteras y mejorar su desarrollo integral, están enfocados en soluciones inmediatas para la contratación masiva de jugadores foráneos.

Falta de valoración a los entrenadores

Además, 'Nobby' cuestionó el trato que la Federación Peruana de Fútbol tiene hacia los entrenadores peruanos y al mismo tiempo deslizó su incomodidad por la falta de respaldo institucional.

"Es momento para que venga otro compañero, pero después no te valoran. Viene, trae uno que quiera hacer carrera como entrenador y cosas así, después no te valoran. Pareciera que dicen: vamos por este este que es tranquilo, no hace nada", dijo.

