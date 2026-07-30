Descubre si alguien está usando tu Wi-Fi sin permiso con estos sencillos pasos y protege tu conexión

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

Si has entrado a tu dispositivo móvil o tu computadora y te percataste de que el internet está más lento, podría ser que alguien esté usando tu Wi-Fi sin que lo sepas. Conoce algunos sencillos pasos para saber ese detalle y aprender a proteger tu conexión.

¿Sospechas que alguien usa tu Wi-Fi? Consejos a seguir

El internet se ha convertido en un servicio indispensable para trabajar, estudiar, entretenerse y mantenerse comunicado. Sin embargo, existe ocasiones en que algunas personas se han percatado de que su conexión es lenta o presenta constantes interrupciones.

Ello no significa que exista una falla en el proveedor, sino que podría deberse a que personas ajenas están utilizando la red Wi-Fi sin autorización. Cuando un tercero accede a una red inalámbrica, consume parte del ancho de banda disponible, lo que puede traducirse en menor velocidad y una peor experiencia al navegar.

Además, un intruso en tu red representa un riesgo para la privacidad y la seguridad de los dispositivos conectados. Para despejar la duda de saber si alguien está usando tu Wi-Fi sin tu permiso, existen herramientas que permiten revisar qué equipos están conectados y detectar si hay alguno desconocido.

Escaneo de red para detectar intrusos

De acuerdo con el equipo de ciberseguridad de NordVPN, podrías acceder al panel de administración del router (normalmente desde 192.168.1.1) y revisa la lista de dispositivos conectados. Si ves nombres o direcciones MAC extrañas, es una señal de alerta.

Asimismo, expertos en seguridad aconsejan usar una aplicación gratuita disponible para dispositivos con sistemas operativos Android e iOS como 'Fing', que según el portal especializado Xataka, al instalar esa app se permite ver qué dispositivos están conectados a tu red.

El escaneo con ese aplicativo suele tardar menos de 30 segundos y no requiere crear una cuenta ni realizar configuraciones complejas. Si después del análisis aparece un dispositivo que no logra identificar, existe una forma sencilla de comprobar si pertenece al hogar: apagar o desconectar, uno por uno, los equipos conectados a la red, como televisores, parlantes, cámaras o enchufes inteligentes, y verificar cuál desaparece de la lista.

Medidas para proteger tu red Wi-Fi

Otra medida efectiva consiste en utilizar el protocolo de seguridad WPA2 o WPA3, si el router es compatible, ya que ofrecen un mayor nivel de protección frente a intentos de acceso no autorizado.

Usa el botón "Reset" siguiendo el manual para eliminar cualquier cambio realizado por el intruso. Asimismo, se aconseja acceder con tu computadora y revisar la sección de dispositivos conectados para identificar y bloquear a terceros que buscan acceder a tu red.

Para evitar intrusos que pongan lento tu Wi-Fi, puedes cambiar las credenciales iniciales del router, usar contraseñas más seguras que mezclen letras, números y símbolos. También evita publicar la contraseña en lugares visibles o compartirla con personas que no sean de confianza.

Es así como proteger la red Wi-Fi no solo mejora la velocidad de la conexión, sino que también ayuda a resguardar la información personal y reducir el riesgo de accesos no autorizados.