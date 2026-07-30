Sporting Cristal exige audios del VAR a Conmebol del duelo contra Bragantino tras eliminación

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal hizo pública su disconformidad con el arbitraje del encuentro frente a Red Bull Bragantino por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

A través de un comunicado difundido este jueves, la institución celeste expresó su rechazo a varias decisiones tomadas durante el duelo y solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) revisar lo ocurrido.

En el documento, el club aseguró que las acciones del juez principal y del equipo encargado del videoarbitraje influyeron en el desarrollo del partido.

"El Club Sporting Cristal expresa su total y absoluta disconformidad con la actuación del juez principal, Sr. Esteban Ostojich, y de la terna arbitral a cargo del VAR durante el encuentro disputado frente a Red Bull Bragantino por los playoff de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026", señala el comunicado.

La institución sostiene que hubo jugadas determinantes que no recibieron el tratamiento adecuado por parte del VAR, lo que generó un fuerte malestar entre los dirigentes, jugadores e hinchas celestes.

Comunicado oficial: Pronunciamiento sobre la actuación arbitral en el partido por CONMEBOL Sudamericana pic.twitter.com/WxWZ2fkwcy — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 30, 2026

Tres acciones que el club considera determinantes

Sporting Cristal identificó tres jugadas específicas que, según su análisis, debieron ser revisadas por el sistema de videoarbitraje. La primera corresponde a una acción sobre Santiago González a los 29 minutos; la segunda, a la expulsión de Martín Távara tras recibir una segunda tarjeta amarilla; y la tercera, a una falta sobre Miguel Araujo cuando el encuentro se encontraba en su tramo final.

"El golpe antirreglamentario con el antebrazo izquierdo sobre Santiago González a los 29 minutos; la segunda tarjeta amarilla mostrada a Martín Távara a los 56 minutos, que derivó en su expulsión y que, conforme al nuevo protocolo VAR aplicable a segundas amonestaciones claramente incorrectas, debió ser objeto de revisión; y la imprudente entrada sobre Miguel Araujo a los 82 minutos", cuestiona el comunicado.

Para el club, estas decisiones terminaron condicionando el desarrollo del compromiso y merecen una explicación oficial por parte de la organización del torneo.

𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 ⚽️



RB Bragantino 1 - 0 Sporting Cristal#FuerzaCristal pic.twitter.com/XXttwuJ6P4 — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) July 30, 2026

Pedido de transparencia a la Conmebol

Además de expresar su malestar, Sporting Cristal solicitó que la Conmebol haga públicas las conversaciones sostenidas entre el árbitro principal y los encargados del VAR durante las jugadas cuestionadas.

" Invocamos a la CONMEBOL a publicar las comunicaciones entre el árbitro principal y el equipo VAR respecto de estas acciones, así como a adoptar las medidas correctivas que correspondan para evitar que este tipo de actuaciones se repitan, en resguardo de la equidad e integridad que deben regir toda competencia", manifestó la insitiución.

Con este pedido, el cuadro rimense busca que exista mayor transparencia en la toma de decisiones arbitrales y que se fortalezcan los mecanismos de control dentro de las competiciones internacionales, especialmente en encuentros de eliminación directa donde un fallo puede cambiar el destino de un equipo.

El comunicado de Sporting Cristal deja en evidencia el profundo malestar del club por el arbitraje del partido ante Red Bull Bragantino. Mientras espera una respuesta de la Conmebol, la institución celeste insiste en que la transparencia y la correcta aplicación del VAR son fundamentales para garantizar la equidad deportiva y preservar la credibilidad de los torneos continentales.