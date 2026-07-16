Tinder y Bumble son los "campeones" del Mundial: Apps de citas son usadas por hinchas en pausas de hidratación

16/07/2026 / Exitosa Noticias / Tecnología

El Mundial 2026 no solo está dejando goles, emociones y grandes momentos deportivos, sino también curiosos hábitos entre los hinchas. Un reciente análisis reveló que las apps de citas se han convertido en protagonistas inesperadas durante los encuentros, especialmente cuando los árbitros detienen el juego para las pausas de hidratación.

Tinder y Bumble en el Mundial 2026

Resulta que, según datos anónimos de la red O2, la gente aprovechaba cada parón del partido para meterse a Tinder, Bumble, Hinge o Grindr, aunque las ganas de ligar se les pasaban volando en cuanto los jugadores volvían al campo y la pelota empezaba a rodar otra vez.

El fenómeno fue detectado durante varios partidos del Mundial, donde los hinchas parecen aprovechar esos breves minutos sin acción para revisar mensajes, buscar coincidencias o iniciar conversaciones en sus apps de citas.

Durante el partido entre Inglaterra y México del 6 de julio, el tráfico en apps de citas tuvo importantes incrementos durante los descansos del encuentro. En la primera pausa de hidratación, la actividad aumentó un 15 %, mientras que en la segunda alcanzó cerca de un 46 %.

Tinder fue una de las plataformas que más aprovechó esos minutos, registrando un incremento del 55 % durante el primer descanso para hidratación del partido.

Sin embargo, las pausas de hidratación no fueron el único momento donde los hinchas recurrieron a estas aplicaciones. Durante el descanso del partido se produjo uno de los mayores repuntes, con un aumento general del tráfico en apps de citas del 116 %.

En ese periodo, Tinder, Hinge y Bumble registraron importantes subidas: Tinder aumentó un 48 %, Hinge un 48 %, Bumble un 59 % y Grindr un 12 %, antes de otro crecimiento tras el pitido final, cuando los hinchas volvieron a revisar sus teléfonos.

El comportamiento también se repitió en otros partidos de Inglaterra durante el torneo. Frente a República Democrática del Congo, Tinder aumentó un 19 %, Hinge un 20 % y Match un 69 % durante la pausa de hidratación.

Además, los encuentros de Inglaterra contra Croacia y Ghana mostraron una tendencia similar: el uso de apps de citas bajaba durante los momentos más importantes del partido y volvía a crecer cuando la intensidad del juego disminuía.

Tinder y Bumble pierden ante el fútbol

Pese al aumento del uso de aplicaciones durante los descansos, los datos demostraron que el fútbol continúa siendo la prioridad para los hinchas.

Durante los momentos más importantes de los partidos, la actividad en Tinder, Bumble y otras plataformas disminuyó, evidenciando que los hinchas prefieren dejar el celular de lado cuando la acción vuelve al campo.

De esta manera, Tinder y Bumble se convirtieron en los inesperados "campeones" del Mundial 2026, al aprovechar las pausas de hidratación para captar la atención de los hinchas antes de que el fútbol vuelva a tomar protagonismo.