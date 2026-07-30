Detienen a diputado de Juntos Por el Perú, Julián Pérez, por presunta agresión física contra una mujer

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú, ha sido detenido en la comisaría del distrito de San Miguel. El parlamentario fue intervenido por la Policía tras ser denunciado por una presunta agresión contra una mujer.

Según información preliminar, el caso ocurrió en un inmueble ubicado en el jirón Mancos II, donde la presunta agraviada, una mujer de 44 años, también fue trasladada a la dependencia policial para participar en las diligencias.

Hasta el momento, la denuncia está relacionada con un presunto caso de violencia psicológica, aunque las circunstancias del hecho continúan siendo materia de investigación.

Parlamentario permanece retenido mientras se investigan los hechos

El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, permanece detenido en la comisaría de San Miguel tras ser intervenido por agentes de la Policía Nacional tras una denuncia por una presunta agresión física contra una mujer. La denunciante, también se encuentra al interior de esta dependencia policial, pues este hecho se habría registrado en su departamento, ubicado en el mismo distrito.

Hasta la comisaría también llegó personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a fin de realizar el acompañamiento correspondiente a la presunta víctima, conforme al protocolo establecido para estos casos.

Un familiar de la presunta víctima confirmó que ocurrió la agresión y señaló que el legislador ya era conocido por episodios similares. "Ha sido una agresión... eso está confirmado", indicó el allegado citado en el informe periodístico.

Las diligencias quedaron a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público, instituciones que deberán determinar las responsabilidades y esclarecer cómo ocurrieron los hechos. De manera preliminar, el informe señala que habrían existido forcejeos cuando el legislador acudió a la vivienda de la denunciante, situación que además habría generado un conflicto con el padre de la mujer.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Polémica en el Congreso. El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, fue detenido por la Policía por una presunta agresión contra una mujer. El parlamentario enfrenta cuestionamientos debido a que se señala que tiene antecedentes por hechos... pic.twitter.com/ee6u8k7e06 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 30, 2026

Antecedentes del legislador generan cuestionamientos

El caso también reavivó el debate sobre los antecedentes del parlamentario. Julián Pérez Malqui ya había sido detenido anteriormente y registra procesos judiciales vinculados a otros hechos.

En 2024, el ahora diputado cumplió diez meses de prisión preventiva tras protagonizar un accidente de tránsito en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, donde habría atropellado a una madre de familia y a su hija mientras conducía en presunto estado de ebriedad. Asimismo, afrontó investigaciones por presuntamente haberse dado a la fuga luego de ese accidente.

Por este hecho, el Poder Judicial lo condenó por lesiones culposas a una pena de más de cuatro años de prisión suspendida y estableció el pago de S/80 mil por reparación civil. La familia de las víctimas señaló que la menor sufrió lesiones graves y que, como consecuencia del accidente, presenta secuelas permanentes. En tanto, el proceso continúa en revisión luego de que la defensa del parlamentario presentara un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Hasta el momento, Juntos por el Perú no había emitido un pronunciamiento oficial sobre la intervención de su legislador, mientras las autoridades continúan recabando testimonios y elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.