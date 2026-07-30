Clubes ya no podrán lucir casas de apuestas en sus camisetas: Estos son los motivos de la prohibición

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las casas de apuestas dejarán de ocupar uno de los espacios más visibles de las camisetas de la Premier League. Tras varios años de debate por el crecimiento de estos patrocinios, los clubes ingleses deberán estrenar nuevas marcas principales desde la temporada 2026/2027.

Decisión anunciada desde 2023

La relación entre el fútbol y las apuestas avanzó rapidísimo en este tiempo porque cualquier partido viene cargado de publicidad antes durante y después sumando los patrocinios en las camisetas estadios y páginas web de los equipos.

Pero en Inglaterra le pusieron un pare a esta invasión galopante cuando en abril de 2023 los equipos de la Premier League aceptaron de manera voluntaria sacar los patrocinios de apuestas de la parte delantera de sus camisetas.

"Los clubes acuerdan retirar el patrocinio de apuestas de la parte delantera de sus camisetas de la jornada, la primera liga deportiva del Reino Unido en hacerlo", anunció entonces la competición.

La medida no aplicó de golpe porque dieron un plazo de transición para cumplir los contratos firmados y la prohibición total arrancará justo al iniciar la temporada 2026/2027 tras acabar la campaña 2025/2026.

¿Por qué se prohibieron las casas de apuestas?

El principal motivo de la medida es reducir la publicidad relacionada con el juego y disminuir su alcance entre menores de edad y personas expuestas a desarrollar problemas con las apuestas.

La preocupación aumentó debido a que, durante la temporada 2025/2026, once de los veinte clubes de la Premier League tenían una empresa de apuestas como patrocinador principal. Es decir, más de la mitad del campeonato lucía este tipo de marcas en el centro de sus camisetas.

La decisión fue tomada después de una consulta entre la Premier League, sus clubes y el Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido, dentro de la revisión de las normas vinculadas al juego. La liga explicó que la intención era reducir la exposición de la población a esta clase de publicidad.

Eso sí, hay una letra pequeña que vale la pena aclarar. La prohibición no elimina completamente los acuerdos comerciales entre clubes y casas de apuestas.

Estas empresas todavía pueden aparecer en otros espacios permitidos, como las mangas, la ropa de entrenamiento, los estadios o determinadas plataformas promocionales, siempre que cumplan las normas correspondientes.

Con el cambio de reglas, varios equipos tuvieron que salir al mercado para encontrar nuevas empresas que ocuparan el espacio más cotizado de sus indumentarias. Y ahí comenzó el verdadero movimiento de fichajes, pero esta vez lejos de las canchas.

Desde la temporada 2026/2027, la Premier League prohibirá las marcas de apuestas en el frente de las camisetas para reducir su publicidad y proteger a menores y personas vulnerables.