Almendra Gomelsky sufre violento robo dentro de su auto y se indigna por respuesta de la Policía

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Almendra Gomelsky compartió en las redes el terrible susto que pasó tras sufrir un violento robo en su auto, a plena luz del día. Su rabia aumentó al pisar la comisaría para hacer la denuncia, pues recibió una mala atención por parte de la Policía que jamás imaginó.

Almendra Gomelsky fue atacada mientras esperaba el cambio de luz

Todo ocurrió el lunes 27 de julio, cuando Almendra Gomelsky salía de realizar unas compras en una conocida tienda ubicada cerca del cruce de la avenida Angamos con República de Panamá.

La recordada exconductora de Nubeluz se encontraba dentro de su vehículo, esperando que cambiara la luz del semáforo para dirigirse a su vivienda, cuando fue sorprendida por un hombre que llevaba puesto un casco.

De acuerdo con su relato, el sujeto comenzó a golpear con fuerza la ventana del auto. Aunque el vidrio se quebró desde el primer impacto, no cayó inmediatamente, por lo que el atacante continuó golpeándolo repetidamente hasta conseguir abrirse paso.

"Yo salía de hacer unas compras, en Angamos con República de Panamá, esa esquina, aparentemente es bastante movida, yo he ido muchas veces y nunca me había pasado nada. Estaba saliendo para mi casa y me golpean la ventana del carro muy fuerte, relató Gomelsky.

Y añadió: "En el primer golpe se rompe, pero no se logró caer la ventana rápido, hicieron como diez golpes a la ventana, eso fue lo que me impactó más. Nadie está preparado para la violencia".

La conductora trató de avanzar y echar reversa para huir, pero el asaltante ya había metido su cuerpo por la ventana hasta que le robó el celular y fugó. Ella no pudo reconocerlo porque llevaba el casco puesto.

Taxistas auxiliaron a Almendra tras el violento robo

Pese a la brutalidad del ataque y a los vidrios que quedaron esparcidos dentro del vehículo, Almendra Gomelsky aseguró que no sufrió heridas físicas. Sin embargo, reconoció que quedó profundamente afectada por la violencia con la que actuó el delincuente.

En medio de la confusión, varios taxistas que circulaban por la zona se acercaron para advertirle que no se detuviera, pues existía el riesgo de que el atacante regresara acompañado.

"Debo agradecer a esos taxistas que pasaron por ahí en ese momento, que me decían que siga, que no me detenga porque podían volver", expresó.

Al llegar a su casa, la artista terminó llorando y empezó a proteger su información: canceló sus tarjetas, bloqueó el teléfono y fue con su esposo a la comisaría para poner la denuncia.

También reveló que los delincuentes utilizaron su teléfono para comunicarse con algunos de sus contactos y pedirles dinero haciéndose pasar por ella, aunque ninguno habría caído en el engaño.

La respuesta de la Policía que indignó a Almendra Gomelsky

El malestar de la exconductora aumentó al llegar a la dependencia policial. Según contó, cuando explicó el lugar donde ocurrió el robo, los agentes le respondieron que se trataba de una zona conocida por ser "movida".

"En la comisaría me preguntan dónde fue y me dicen que la zona es movida, pero si ya saben que es movida, ¿qué hacen?, ¿por qué no hay un patrullero?, ¿por qué no hacen algo? Tengan cuidado si pasan por ahí, eviten ir por esa zona", manifestó.

Gomelsky cuestionó que la recomendación principal fuera que ella tuviera más cuidado con sus objetos personales, pese a que el ataque ocurrió en una vía transitada y a plena luz del día. "Yo soy la que tengo que tener cuidado, porque los delincuentes andan sueltos por la calle", reclamó.

Así, Almendra Gomelsky sufrió un violento robo dentro de su auto y, aunque resultó ilesa, quedó afectada e indignada por la respuesta de la Policía. El delincuente rompió la ventana, tomó su celular y huyó rápidamente del transitado cruce limeño.