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Sutran ALERTA sobre falsa modalidad de ESTAFA con supuestas órdenes de captura vehicular

La institución alertó a la población a que no crean en una nueva modalidad de estafa con supuestas órdenes de captura vehicular y exhortó a revisar fuentes oficiales.

Sutran alerta sobre falsa modalidad de estafa
Sutran alerta sobre falsa modalidad de estafa (Composición Exitosa)

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/07/2026

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A través de su cuenta oficial en redes sociales, la Sutran anunció a la población que se mantengan alertas ante una nueva modalidad de estafa en la que se envían supuestas órdenes de captura vehicular que no son oficiales y exhortan a la correcta verificación de los mensajes y no difundirlos a más usuarios.

Nueva modalidad de estafa a conductores

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la circulación de falsas "órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas", documentos fraudulentos que están siendo enviados mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con el objetivo de engañar a los conductores.

Por medio de un comunicado, la entidad advirtió que estos documentos no han sido emitidos por la Sutran y forman parte de una modalidad de estafa que busca inducir a las personas a ingresar a enlaces o escanear códigos QR falsos, con el riesgo de comprometer información personal o financiera.

Teniendo en cuenta ello, la institución recordó que las comunicaciones oficiales relacionadas con procedimientos administrativos y sanciones se realizan mediante la casilla electrónica del MTC, su portal institucional y sus redes sociales verificadas, por lo que pidió desconfiar de cualquier mensaje que provenga de remitentes desconocidos.

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¿Qué recomienda la Sutran ante la presencia de esta nueva modalidad de estafa?

  • No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos o mensajes sospechosos.
  • No realizar pagos solicitados mediante comunicaciones no verificadas.
  • No compartir información personal, bancaria o de sus vehículos.
  • Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales de la SUTRAN.
  • Reportar inmediatamente cualquier intento de fraude o suplantación de identidad.
  • Los correos electrónicos remitidos por Sutran tiene el dominio sutran.gob.pe

La Sutran también recomendó a los ciudadanos eliminar estos mensajes, no compartirlos con otros usuarios y reportarlos cuando sea posible para evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de fraude.

En ese sentido, la entidad reiteró su llamado a la población que se mantenga informada con los canales oficiales y consultar con las autoridades competentes para no brindar datos que pueden exponer gravemente su información personal o financiera.

Finalmente, la Sutran promueve reducir el riesgo de estafa y fortalecer la seguridad de los ciudadanos frente al incremento de campañas fraudulentas que utilizan el nombre de instituciones públicas para engañar a la población. Por ello, alerta a la población por la presencia de mensajes con supuestas órdenes de captura vehicular.

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