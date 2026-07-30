Sutran ALERTA sobre falsa modalidad de ESTAFA con supuestas órdenes de captura vehicular

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de su cuenta oficial en redes sociales, la Sutran anunció a la población que se mantengan alertas ante una nueva modalidad de estafa en la que se envían supuestas órdenes de captura vehicular que no son oficiales y exhortan a la correcta verificación de los mensajes y no difundirlos a más usuarios.

Nueva modalidad de estafa a conductores

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la circulación de falsas "órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas", documentos fraudulentos que están siendo enviados mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con el objetivo de engañar a los conductores.

Por medio de un comunicado, la entidad advirtió que estos documentos no han sido emitidos por la Sutran y forman parte de una modalidad de estafa que busca inducir a las personas a ingresar a enlaces o escanear códigos QR falsos, con el riesgo de comprometer información personal o financiera.

🚨 #AlertaCiudadana | Circulan falsas "órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas" a través de correos electrónicos y WhatsApp.

❌ Estos documentos no han sido emitidos por la Sutran.

✅ Infórmate solo por nuestros canales oficiales:https://t.co/piXpUjWcgK pic.twitter.com/0LKpi6vXVz — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) July 30, 2026

Teniendo en cuenta ello, la institución recordó que las comunicaciones oficiales relacionadas con procedimientos administrativos y sanciones se realizan mediante la casilla electrónica del MTC, su portal institucional y sus redes sociales verificadas, por lo que pidió desconfiar de cualquier mensaje que provenga de remitentes desconocidos.

¿Qué recomienda la Sutran ante la presencia de esta nueva modalidad de estafa?

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos o mensajes sospechosos.

No realizar pagos solicitados mediante comunicaciones no verificadas.

No compartir información personal, bancaria o de sus vehículos.

Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales de la SUTRAN.

Reportar inmediatamente cualquier intento de fraude o suplantación de identidad.

Los correos electrónicos remitidos por Sutran tiene el dominio sutran.gob.pe

La Sutran también recomendó a los ciudadanos eliminar estos mensajes, no compartirlos con otros usuarios y reportarlos cuando sea posible para evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de fraude.

En ese sentido, la entidad reiteró su llamado a la población que se mantenga informada con los canales oficiales y consultar con las autoridades competentes para no brindar datos que pueden exponer gravemente su información personal o financiera.

Finalmente, la Sutran promueve reducir el riesgo de estafa y fortalecer la seguridad de los ciudadanos frente al incremento de campañas fraudulentas que utilizan el nombre de instituciones públicas para engañar a la población. Por ello, alerta a la población por la presencia de mensajes con supuestas órdenes de captura vehicular.