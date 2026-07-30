Sutran ALERTA sobre falsa modalidad de ESTAFA con supuestas órdenes de captura vehicular

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/07/2026
A través de su cuenta oficial en redes sociales, la Sutran anunció a la población que se mantengan alertas ante una nueva modalidad de estafa en la que se envían supuestas órdenes de captura vehicular que no son oficiales y exhortan a la correcta verificación de los mensajes y no difundirlos a más usuarios.
Nueva modalidad de estafa a conductores
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la circulación de falsas "órdenes de captura vehicular por deuda de papeletas", documentos fraudulentos que están siendo enviados mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con el objetivo de engañar a los conductores.
Por medio de un comunicado, la entidad advirtió que estos documentos no han sido emitidos por la Sutran y forman parte de una modalidad de estafa que busca inducir a las personas a ingresar a enlaces o escanear códigos QR falsos, con el riesgo de comprometer información personal o financiera.
Teniendo en cuenta ello, la institución recordó que las comunicaciones oficiales relacionadas con procedimientos administrativos y sanciones se realizan mediante la casilla electrónica del MTC, su portal institucional y sus redes sociales verificadas, por lo que pidió desconfiar de cualquier mensaje que provenga de remitentes desconocidos.
¿Qué recomienda la Sutran ante la presencia de esta nueva modalidad de estafa?
- No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos o mensajes sospechosos.
- No realizar pagos solicitados mediante comunicaciones no verificadas.
- No compartir información personal, bancaria o de sus vehículos.
- Verificar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales de la SUTRAN.
- Reportar inmediatamente cualquier intento de fraude o suplantación de identidad.
- Los correos electrónicos remitidos por Sutran tiene el dominio sutran.gob.pe
La Sutran también recomendó a los ciudadanos eliminar estos mensajes, no compartirlos con otros usuarios y reportarlos cuando sea posible para evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de fraude.
En ese sentido, la entidad reiteró su llamado a la población que se mantenga informada con los canales oficiales y consultar con las autoridades competentes para no brindar datos que pueden exponer gravemente su información personal o financiera.
Finalmente, la Sutran promueve reducir el riesgo de estafa y fortalecer la seguridad de los ciudadanos frente al incremento de campañas fraudulentas que utilizan el nombre de instituciones públicas para engañar a la población. Por ello, alerta a la población por la presencia de mensajes con supuestas órdenes de captura vehicular.