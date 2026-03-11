UNICEF saluda decisión del Gobierno de retirar la educación virtual y priorizar el retorno presencial a clases

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un comunicado en el que saluda la decisión del Gobierno peruano de retirar la educación virtual como medida de emergencia frente a la crisis energética y priorizar el retorno presencial a clases en Lima y Callao.

"Niñas, niños y adolescentes necesitan que Estado, comunidad educativa, sector privado y cooperación internacional apoyemos su retorno presencial a clases y los acompañemos hacia el logro de sus aprendizajes para que el 2026 sea un exitoso año escolar", señala el pronunciamiento.

La organización enfatizó que la presencialidad es clave para garantizar el derecho a la educación y el desarrollo integral de la infancia, especialmente en contextos de emergencia.

Levantan clases virtuales

El anuncio del Ejecutivo se produjo tras días de incertidumbre por el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV), que obligó a mantener clases virtuales como medida temporal. La premier Denisse Miralles aseguró que la crisis energética "evoluciona favorablemente" y que el suministro de gas podría normalizarse antes del domingo 15 de marzo.

Desde UNICEF reiteramos nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos para garantizar el derecho a la educación y el bienestar de la infancia. pic.twitter.com/tch5bJ7BVz — UNICEF Perú (@UNICEFperu) March 11, 2026

Tensiones políticas y empresariales

La decisión también responde a presiones políticas: Fuerza Popular había condicionado su voto de confianza al gabinete Miralles a la eliminación de las clases virtuales.

En paralelo, empresas generadoras de electricidad solicitaron trasladar sus pérdidas a los recibos de luz, lo que generó críticas de especialistas que consideran que las compañías tienen suficiente liquidez para afrontar la crisis sin afectar a los usuarios.

Horas antes, la Defensoría del Pueblo también exigió al gobierno de Balcázar desistir de la medida que disponía la virtualidad de las clases, considerando "indispensable" advertir que la aplicación de estas disposiciones deben evaluarse con "estricta razonabilidad y proporcionalidad", colocando como centro de interés a los estudiantes.

La entidad también agregó que virtualidad, a lo largo de los últimos años, reactiva problemas logísticos, tecnológicos y sociales que no han sido superados.

#Comunicado📢| Ante el reciente anuncio del Poder Ejecutivo sobre el retorno a clases presenciales en Lima Metropolitana y el Callao, la Defensoría del Pueblo exhorta a que dicho retorno se concrete en el más breve plazo, en resguardo del derecho a la educación de niñas, niños y... — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) March 11, 2026

Compromiso internacional

UNICEF reiteró su disposición a colaborar con el país en todo esfuerzo orientado a garantizar los derechos de la infancia. En otro comunicado, la organización expresó su deseo de una pronta solución a la crisis energética y recordó que "en emergencia, la infancia primero".

El respaldo de UNICEF al retorno presencial refuerza la importancia de priorizar la educación en medio de la crisis energética. La medida del Gobierno busca transmitir confianza y estabilidad, mientras organismos internacionales y la comunidad educativa llaman a unir esfuerzos para asegurar que el año escolar 2026 sea exitoso para millones de estudiantes.