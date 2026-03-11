Ministro de Salud Luis Quiroz continúa en el Minsa pese a renuncia, según Gobierno: "Fue por razones personales"

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la "crisis compleja" en la que está inmersa el país, el Gobierno no ha aceptado la renuncia del ministro de Salud, Luis Quiroz, según confirmó la premier Denisse Miralles. La jefa de Gabinete reveló que el médico dimitió por "temas personales".

Gobierno no acepta renuncia de Luis Quiroz al Minsa

En medio de una crisis energética y sanitaria, el titular de Salud presentó su renuncia a la cartera este martes 10 de marzo, poniendo su cargo a disposición, aunque la decisión final estaba en manos del Ejecutivo.

Este miércoles, Miralles confirmó que esta no ha sido aceptada por el Gobierno y que Quiroz Avilés continúa en funciones. Señaló que conversó con él antes de que presentara su carta y que adujo motivos personales.

"Después de eso, nos entrevistamos con el señor presidente, porque quería manifestar su deseo también. Le manifestamos que estamos en medio de una crisis compleja", manifestó Miralles.

La presidenta del Consejo de Ministros subrayó que aun persiste un problema relacionado a las medicinas, como el desabastecimiento de insulina, además de una "fuerte campaña" contra el dengue, por las inundaciones causadas por El Niño Costero.

"No es que estemos ahorita evaluando un reemplazo, entonces, él sigue trabajando y tiene la responsabilidad de atender esto que comentas del desabastecimiento de insulina que la semana pasada se levantó como alerta", precisó.

En ese sentido, Denisse Miralles indicó que Luis Quiroz manifestó el último fin de semana que presentaría una solución conjunta con EsSalud a esta problemática a fines de esta semana.

"Nos comentó que iba a reactivar un procedimiento y ya se iba a restablecer hacia las siguientes semanas esa provisión de insulina", detalló.

Gobierno condena alza de precios y anuncia sanciones de Fiscalía

Ante el alza excesiva de precios de combustibles como gasolina, GLP y diésel en grifos de Lima, la premier Denisse Miralles condenó el acaparamiento injustificado, pues existe stock suficiente de cada uno. Advirtió que Fiscalía sancionará la especulación.

"Hay combustible suficiente de todo, de GLP, de Diésel. Entonces, no debería haber un alza en los precios. Esta se da cuando hay escasez, pero la escasez no es tal. Hay acaparamiento, están especulando con los precios", señaló.

Miralles advirtió que las sanciones a las empresas que especulen se intensificarán con dos entidades más: Fiscalía y SUNAT.

Junto a ellos, este jueves 12 de marzo se pondrá en marcha un operativo de mayor alcance para verificar el cumplimiento de las normas, acción que se repetirá el viernes. Según Miralles, ello debería reducir los precios.