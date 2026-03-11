Terror en Chorrillos: Ciudadano extranjero es acribillado mientras lavaban su vehículo en un carwash

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La inseguridad en Lima Metropolitana y Callao parece de nunca acabar. Esta vez, un ciudadano extranjero fue salvajemente asesinado por presuntos sicarios mientras lavaban su carro a las afueras de un carwash en Chorrillos. Gracias a las cámaras de seguridad, se logra observar la violencia del hecho ya que los atacantes continuaron disparando a pesar de que su víctima se encontraba tendida en el suelo.

Extranjero es acribillado a las afueras de un carwash en Chorrillos

El reloj marcaba exactamente las 13:10 de este miércoles 11 de marzo cuando dos ciudadanos se encontraban a las afueras de un local, en la avenida Buenos Aires, donde lavan vehículos. En ese momento, una primera motocicleta aparece en la escena con dos sujetos a bordo de ella, mientras que la víctima se encontraba con la cabeza abajo mirando su teléfono móvil.

Uno de los sicarios se tomó unos segundos para identificar a su objetivo y de inmediato sacó un arma de fuego. La víctima se percató del hecho, pero ya era demasiado tarde para huir ya que su atacante inició con la ráfaga de balazos los cuales le impactaron en diversas partes del cuerpo.

Extranjero fue asesinado de más de 20 balazos en Chorrillos.

Mientras el extranjero, cuyo nombre aún no fue revelado, se encontraba tendido en el suelo, otros dos sujetos llegaron al mismo punto también a bordo de una moto lineal. Pese a no mostrar signos de vida, uno de los que había llegado volvió a disparar mostrando la violencia del hecho.

Los cuatro criminales huyeron con rumbo desconocido a bordo de sus vehículos menores, mientras que los testigos del hecho miran con asombro lo ocurrido. Tras varios segundos, un agente del serenazgo de Surco acudió al lugar y preguntó a los transeúntes si se habían percatado de los sucedido.

No descartan ajuste de cuentas

Minutos más tarde, efectivos de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes para cerca la escena del crimen y iniciar con las diligencias de rigor. Las cámaras de seguridad del establecimiento serán claves para las investigaciones ya que podrán identificar a los atacantes y las placas de las motocicletes.

Es importante precisar que días atrás un hecho similar ocurrió a solo metros del lugar en la zona de San Juan de La Libertad donde otro sujeto también fue atacada a balazos por presuntos sicarios.

En resumen, un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos a las afueras de un carwash en Chorrillos. Atacantes aplicaron más de 20 disparos contra su víctima.