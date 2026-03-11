La otra faceta de Alfredo Bryce Echenique: Esta es la vez que jugó como arquero de Universitario

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El legado de Alfredo Bryce Echenique no solo se mide por su obra literaria, sino también por las anécdotas que marcaron su vida fuera de los libros. Una de las más recordadas es la ocasión en que, pese a declararse hincha del desaparecido Ciclista Lima, se puso bajo los tres palos de Universitario de Deportes en un partido amistoso.

La anécdota en el Estadio Nacional

Según relató el propio Bryce en entrevistas y memorias, fue invitado a atajar para el equipo juvenil de Universitario en un encuentro especial frente al club argentino, Independiente de Avellaneda. El partido se disputó en el Estadio Nacional de Lima, donde el escritor logró mantener su arco invicto, despertando aplausos y sorpresa entre los asistentes.

"Me tocó defender el arco de la U en un partido especial y logré mantener el marcador a cero. Solo me faltó tapar un penal", recordó en una entrevista.

El episodio se convirtió en uno de los cruces más llamativos entre literatura y fútbol en el Perú. Bryce, pese a su declarado amor al ya extinto club Ciclista Lima (comentado también a Julio Ramón Ribeyro) solía describir el pasaje como "una de las experiencias más inesperadas y emocionantes" de su juventud, y lo narraba con la misma ironía y ternura que caracterizó su obra.

Un partido para la historia

La jornada tuvo incluso un detalle curioso: según Bryce, tras el encuentro, el entonces presidente argentino Juan Domingo Perón regaló una moto Vespa a cada integrante del equipo ganador. El escritor siempre evocó ese día como una muestra de cómo la pasión deportiva podía entrelazarse con la cultura y la política.

El legado literario y homenaje esperado

Más allá de la cancha, Bryce Echenique consolidó una voz literaria única con novelas como Un mundo para Julius y La vida exagerada de Martín Romaña. Su estilo, cargado de ironía y sensibilidad, retrató la sociedad limeña y le valió premios internacionales como el Premio Planeta (2002) y el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2012).

Tras su fallecimiento, la Cámara Peruana del Libro evalúa rendirle un homenaje póstumo en la Feria Internacional del Libro de Lima 2026, siguiendo la línea de tributos realizados a otros grandes literatos como Mario Vargas Llosa. Además, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos confirmó que organizará un seminario internacional sobre su obra.

La historia de Alfredo Bryce Echenique como arquero de Universitario revela una faceta inesperada de uno de los escritores más importantes del Perú. Su paso por el fútbol, junto con su legado literario, lo convierten en una figura que trascendió las letras y dejó huella en la cultura popular. El homenaje que se prepara en la FIL Lima será una oportunidad para recordar tanto al narrador como al joven que alguna vez defendió el arco crema.