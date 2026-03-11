Nuevo atentado contra el transporte público: Sicarios asesinan a chofer de la E.T. Santa Catalina en VES

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo atentado contra el transporte público tuvo lugar en Villa El Salvador cuando un conductor de la empresa Santa Catalina fuera baleado a bordo de su unidad. Lamentablemente, el transportista perdió la vida a pesar de ser auxiliado por testigos.

Sicarios asesinan a conductor de la E.T. Santa Catalina

Todo transcurría con tota normalidad sobre las 3 de la tarde de este miércoles 11 de marzo. El transportista Michel Hurtado estaba muy cerca de llegar a su paradero final tras un largo recorrido desde el Cercado de Lima, muy cerca a San Juan de Lurigancho.

Sin embargo, el conductor nunca esperó que dos sujetos a bordo de una moto lineal lo abordarán por el lado izquierdo de su unidad y realicen tres certeros balazos que impactaron en zonas claves de su organismo. Los atacantes huyeron con rumbo desconocido, mientras que la unidad se detuvo metros más adelante.

Ahí, testigos y vecinos de esta zona en Villa El Salvador intentaron auxiliar al conductor e incluso le tomaron el pulso luego del ataque mostrando signos de vida. Lamentablemente, el hombre no resistió por lo que perdió la vida minutos después mientras aguardaban por al auxilio médico.

Noticia en desarrollo...